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Сегодня, 19:05  Версия для печати  Отправить другу
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"Зирка" в Киеве обыграла "Сталь", нанеся один удар в створ ворот http://www.segodnya.ua/img/article/10504/14_main.1503763561.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10504/14_tn.1503763561.jpg Новости Единственный за весь матч удар в створ ворот "Стали" реализовал Максим Прядун
&quot;Сталь&quot; - &quot;Зирка&quot; - 0:1. Фото ФК &quot;Сталь&quot;
"Сталь" - "Зирка" - 0:1. Фото ФК "Сталь"

"Зирка" в Киеве обыграла "Сталь", нанеся один удар в створ ворот

Единственный за весь матч удар в створ ворот "Стали" реализовал Максим Прядун

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Украины "Зирка" обыграла "Сталь". Поединок в субботу прошел в Киеве на "Оболонь-Арене" и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Романа Монарева.

Гол на 36-й минуте забил Максим Прядун, который реализовал единственный за весь матч удар в створ ворот в исполнении "Зирки". Футболисты "Стали" трижды били в створ, но реализовать свои моменты не смогли.

После этого матча в активе "Зирки" стало 8 очков, команда поднялась на седьмое место. У "Стали" осталось 6 очков и восьмое место.

Таблица чемпионата Украины.

"Сталь" – "Зирка" – 0:1 (0:1)
Гол: Прядун (36)
Желтые карточки: Малакян (74), Даниелян (75), Климчук (75), Пеньков (86) – Ковалев (45), Драченко (74)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Напомним, что в рамках седьмого тура на грани срыва оказался матч "Мариуполь" – "Динамо": киевляне не хотят ехать на игру.


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, Сталь Каменское, Максим Прядун

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