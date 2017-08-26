"Зирка" в Киеве обыграла "Сталь", нанеся один удар в створ ворот

Единственный за весь матч удар в створ ворот "Стали" реализовал Максим Прядун

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Украины "Зирка" обыграла "Сталь". Поединок в субботу прошел в Киеве на "Оболонь-Арене" и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Романа Монарева.

Гол на 36-й минуте забил Максим Прядун, который реализовал единственный за весь матч удар в створ ворот в исполнении "Зирки". Футболисты "Стали" трижды били в створ, но реализовать свои моменты не смогли.

После этого матча в активе "Зирки" стало 8 очков, команда поднялась на седьмое место. У "Стали" осталось 6 очков и восьмое место.

Таблица чемпионата Украины.

"Сталь" – "Зирка" – 0:1 (0:1)

Гол: Прядун (36)

Желтые карточки: Малакян (74), Даниелян (75), Климчук (75), Пеньков (86) – Ковалев (45), Драченко (74)

Все матчи чемпионата Украины 2017/18.

Напомним, что в рамках седьмого тура на грани срыва оказался матч "Мариуполь" – "Динамо": киевляне не хотят ехать на игру.