  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 22:23  Версия для печати  Отправить другу
×
Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" – 0:0 http://www.segodnya.ua/img/article/10504/50_main.1503775434.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10504/50_tn.1503775434.jpg Фото и видео "Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в Киеве

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" – 0:0

"Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью в Киеве

В матче седьмого тура чемпионата Украины "Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью. Поединок в субботу прошел в Киеве на стадионе "Динамо" и завершился со счетом 0:0.

Статистически матч "Олимпик" – "Карпаты" был практически равным, с небольшим преимуществом номинальных хозяев. Владение мячом – 52% – 48%, удары по воротам – 9:8 (4:3 в створ), угловые – 7:4.

"Олимпик" – "Карпаты" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Кравченко (64) – Лебеденко (70)

Напомним, что в рамках седьмого тура на грани срыва оказался матч "Мариуполь" – "Динамо": киевляне не хотят ехать на игру. Ранее в 7 туре "Зирка" в Киеве обыграла "Сталь", нанеся один удар в створ ворот.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"