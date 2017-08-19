  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 21:23  Версия для печати  Отправить другу
×
"Шахтер" уверенно выиграл донецкое дерби в чемпионате Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10486/90_main.1503167002.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10486/90_tn.1503167002.jpg Новости "Олимпик" впервые пропустил в текущем сезоне и сразу дважды
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" уверенно выиграл донецкое дерби в чемпионате Украины

"Олимпик" впервые пропустил в текущем сезоне и сразу дважды

"Шахтер" в донецком дерби одержал победу над "Олимпиком". Команды встречались в рамках 6-го тура чемпионата Украины в Харькове.

Счет в матче открыл в первом тайме Факундо Феррейра, а после перерыва Марлос реализовал 11-метровый удар.

Эта победа позволила "горнякам" возглавить турнирную таблицу чемпионата Украины. "Динамо" свой матч 6-го тура проведет завтра со "Сталью" в Киеве.

"Олимпик", впервые пропустивший в этом сезоне, сохранил за собой третье место, но завтра его может обойти "Ворскла", если сумеет обыграть "Мариуполь", который, кстати, находится в трех очках от донецкого клуба и также претендует на третье место.

Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Срна, Исмаили, Бернард (Тайсон, 75), Степаненко, Марлос, Фред, Коваленко (Алан Патрик, 71), Феррейра (Дентиньо, 82).

"Олимпик": Махарадзе, Иллой-Айет, Шабанов, Лукьянчук (Лухтанов, 67), Сондей, Поступаленко (Хомутов, 71), Цимбалюк, Шестаков, Моха, Богданов (Брикнер, 63), Беленький.

Предупреждения: Шабанов (48), Поступаленко (55), Лухтанов (76), Ракицкий (89).

Читайте также:
Виктор Коваленко: "Шахтер" в играх с "Олимпиком" потерял, наверное, наибольшее количество очков"
"Шахтер" прогулялся по Харькову перед матчем с "Олимпиком"
Защитник "Олимпика": "Хорошо сыграть с "Шахтером" - это престижно"
Пятов: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом"
Лига Европы-2017/18: расписание и результаты всех матчей
Как "Шахтер" готовится к сухому "Олимпику" - донецкому дерби в призовой тройке
Коваленко: "Хотим добиться важнейшей победы и забить столько, сколько нам будет нужно"
Бернард: "Встречи с "Олимпиком" всегда непростые: результаты прошлого сезона говорят сами за себя"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"