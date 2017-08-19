"Шахтер" уверенно выиграл донецкое дерби в чемпионате Украины

"Олимпик" впервые пропустил в текущем сезоне и сразу дважды

"Шахтер" в донецком дерби одержал победу над "Олимпиком". Команды встречались в рамках 6-го тура чемпионата Украины в Харькове.

Счет в матче открыл в первом тайме Факундо Феррейра, а после перерыва Марлос реализовал 11-метровый удар.

Эта победа позволила "горнякам" возглавить турнирную таблицу чемпионата Украины. "Динамо" свой матч 6-го тура проведет завтра со "Сталью" в Киеве.

"Олимпик", впервые пропустивший в этом сезоне, сохранил за собой третье место, но завтра его может обойти "Ворскла", если сумеет обыграть "Мариуполь", который, кстати, находится в трех очках от донецкого клуба и также претендует на третье место.

Напомним, что перед дерби "Шахтер" прогулялся по городу, а Андрей Пятов заявил: "Встречи с "Олимпиком" нам даются тяжело. Они растут с каждым годом".

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Феррейра (20), Марлос (57, пен)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Срна, Исмаили, Бернард (Тайсон, 75), Степаненко, Марлос, Фред, Коваленко (Алан Патрик, 71), Феррейра (Дентиньо, 82).

"Олимпик": Махарадзе, Иллой-Айет, Шабанов, Лукьянчук (Лухтанов, 67), Сондей, Поступаленко (Хомутов, 71), Цимбалюк, Шестаков, Моха, Богданов (Брикнер, 63), Беленький.

Предупреждения: Шабанов (48), Поступаленко (55), Лухтанов (76), Ракицкий (89).

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