"Верес" на последних минутах вырвал победу над "Черноморцем"

|Вчера, 21:36
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Одесский клуб пока не выигрывал в новом чемпионате
Одесский "Черноморец" потерпел пятое поражение в чемпионате Украины. В шестом туре одесситы на своем поле уступили ровненскому "Вересу".
Единственный гол в матче был забил на последней минуте встречи. Победу команде Юрия Вирта принес точный удар Владимира Адамюка головой.
"Черноморец" остался на дне турнирной таблицы, имея в своем активе всего одно очко, а "Верес" поднялся на пятое место.
Напомним, сегодня "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик". Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.
"Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Адамюк (90+2)
"Черноморец": Безрук, Рахманов, Зубейко, Новотрясов, Каплиенко, Политыло (Ковалец, 67), Машнин (Третьяков, 46), Жунич, Васин, Антонов (Мусолитин, 46), Хобленко.
"Верес": Бандура, Симинин, Ищенко, Борзенко, Кобин (Пасич, 90), Федорчук, Карасюк, Адамюк, Сергийчук (Пасич, 81), Степанюк, Гринь (Волошинович, 46).
Предупреждения: Антонов (29), Федорчук (71), Кобин (74), Карасюк (86), Васин (88).
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