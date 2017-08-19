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Вчера, 21:36  Версия для печати  Отправить другу
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"Верес" на последних минутах вырвал победу над "Черноморцем" http://www.segodnya.ua/img/article/10486/93_main.1503167797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10486/93_tn.1503167797.jpg Новости Одесский клуб пока не выигрывал в новом чемпионате
Фото ФК &quot;Верес&quot;
Фото ФК "Верес"

"Верес" на последних минутах вырвал победу над "Черноморцем"

Одесский клуб пока не выигрывал в новом чемпионате

Одесский "Черноморец" потерпел пятое поражение в чемпионате Украины. В шестом туре одесситы на своем поле уступили ровненскому "Вересу".

Единственный гол в матче был забил на последней минуте встречи. Победу команде Юрия Вирта принес точный удар Владимира Адамюка головой.

"Черноморец" остался на дне турнирной таблицы, имея в своем активе всего одно очко, а "Верес" поднялся на пятое место.

Напомним, сегодня "Шахтер" в донецком дерби обыграл "Олимпик". Остальные матчи тура пройдут в воскресенье.

"Черноморец" – "Верес" – 0:1
Гол: Адамюк (90+2)

"Черноморец": Безрук, Рахманов, Зубейко, Новотрясов, Каплиенко, Политыло (Ковалец, 67), Машнин (Третьяков, 46), Жунич, Васин, Антонов (Мусолитин, 46), Хобленко.

"Верес": Бандура, Симинин, Ищенко, Борзенко, Кобин (Пасич, 90), Федорчук, Карасюк, Адамюк, Сергийчук (Пасич, 81), Степанюк, Гринь (Волошинович, 46).

Предупреждения: Антонов (29), Федорчук (71), Кобин (74), Карасюк (86), Васин (88).

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Верес Ровно

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