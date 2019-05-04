5:0 в 50-й игре: обзор матча "Шахтер" – "Львов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/de2/a98/5ccde2a9831c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/de2/a98/5ccde2a9831c8.jpg 2019-05-04T22:06:00+03:00 Новости Уверенная победа "горняков" в юбилейном матче в Харькове

В субботу, 4 мая, в 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" принимал "Львов". Для "горняков" этот поединок стал юбилейным – 50-м в Харькове. Отменил "Шахтер" юбилей с размахом, забив "Львову" пять мячей. Правда, первый гости забили сами себе, отличился Альваро. А потом куражились Нем, Болбат, Коваленко и Алан Патрик.

"Шахтер" – "Львов" – 5:0

Голы: Альваро (17, авт.), Нем (51), Болбат (55), Коваленко (63), Алан Патрик (76)

"Шахтер": Шевченко, Болбат (Бондарь, 75), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Коваленко (Дентиньо, 78), Алан Патрик, Веллингтон Нем (Тете, 66), Тайсон, Жуниор Мораес.



"Львов": Бандура, Адамюк, Парамонов, Висенте (Насонов, 25), Борзенко, Бруно, Кадина, Липе Велозо (Сабино, 54), Альваро, Педро Витор; Пернамбуко (Шина, 65).



Предупреждения: Веллингтон Нем (9) – Борзенко (41).

Видео опасных моментов первого тайма матча "Шахтер" – "Львов":

Видео опасных моментов второго тайма матча "Шахтер" – "Львов":

После этой победы "Шахтер" набрал 70 очков и продолжает уверенно лидировать, увеличив отрыв от ближайшего преследователя. Ведь киевское "Динамо" дома потеряло очки, сыграв вничью с "Александрией".