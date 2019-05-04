5:0 в 50-й игре: обзор матча "Шахтер" – "Львов"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/de2/a98/5ccde2a9831c8.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/de2/a98/5ccde2a9831c8.jpg2019-05-04T22:06:00+03:00Новости
Уверенная победа "горняков" в юбилейном матче в Харькове
"Горняки" в атаке
5:0 в 50-й игре: обзор матча "Шахтер" – "Львов"
Уверенная победа "горняков" в юбилейном матче в Харькове
В субботу, 4 мая, в 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" принимал "Львов". Для "горняков" этот поединок стал юбилейным – 50-м в Харькове. Отменил "Шахтер" юбилей с размахом, забив "Львову" пять мячей. Правда, первый гости забили сами себе, отличился Альваро. А потом куражились Нем, Болбат, Коваленко и Алан Патрик.
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