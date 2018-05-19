"Арсенал-Киев" вышел в Премьер-лигу, "Полтава" и "Десна" сыграют в стыковых матчах

Определилась тройка призеров Первой лиги

Завершилось первенство Украины по футболу в Первой лиге. Первое место в турнирной таблице занял "Арсенал-Киев", завоевав прямую путевку в Премьер-лигу. В заключительном туре киевляне обыграли "Кремень" из Кременчуга (2:0) и не позволили себя опередить "Полтаве", которая в параллельном матче не смогла обыграть "Рух" из Винников.

Третье место досталось черниговской "Десне". В отчетном туре черниговцы разгромили харьковский "Гелиос" (5:0).

Таким образом, "Полтава" и "Десна" сыграют в стыковых матчах с 10-й и 11-й командами Премьер-лиги за право играть в следующем сезоне в элитном дивизионе.

"Ворскла" сыграет с "Черноморцем", а "Десна" встретится с "Зиркой". Матчи пройдут 23 и 27 мая. Первые встречи состоятся на полях представителей Премьер-лиги. Добавим, что в Первую лигу вылетела каменская "Сталь", занявшая последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее мы подробно рассказывали о всех претендентах на выход в Премьер-лигу: активы под арестом, "шоколад" агрария и альма матер Ярмолы.