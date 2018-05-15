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Чемпионы Украины: "Шахтер" доминирует в этом десятилетии https://www.segodnya.ua/img/article/11383/31_main.1526366249.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11383/31_tn.1526366249.jpg Новости Второй год подряд "горняки" делают золотой дубль
Чемпионы Украины. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Чемпионы Украины. Фото ФК "Шахтер"

Чемпионы Украины: "Шахтер" доминирует в этом десятилетии

Второй год подряд "горняки" делают золотой дубль

Паулу Фонсека в этом сезоне уже появлялся в костюме Зорро, а в это воскресенье стал Акваменом. Игроки "Шахтера" устроили своему тренеру грандиозный душ из шампанского, а Тайсон добавил еще и 6-литровый бутыль воды, прямо на пресс-конференции после матча с "Вересом" (1:0), в котором "горняки" оформили "золото" чемпионата Украины. Второе подряд и свое 11-е в истории.

В этом десятилетии "Шахтер" доминирует, хотя это уже 4-й полный сезон, когда домашние матчи "горняки" проводят не на родной "Донбасс Арене". Сезон 2014/15 колесили по разным городам, потом два года принимали соперников во Львове, а последний год - в Харькове. При этом домашняя посещаемость у "Шахтера" в Харькове – вторая в УПЛ, 7465 зрителей в среднем.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы Фонсека остался", – ответил Пятов на вопрос о тренере, у которого после этого сезона истекает контракт. Португалец второй год рулит командой, и у "Шахтера" второй подряд "золотой дубль" – победа в Кубке и "золото" чемпионата. По сравнению с прошлым чемпионским сезоном, основа у Фонсеки изменилась точечно. После отъезда Кучера в Турцию вторым основным центрбеком стал Ордец. Дисквалифицированного Срну заменил Бутко. А Алан Патрик в центральной зоне полузащиты стал "основнее", чем Коваленко. При этом фантастически раззабивался Феррейра – 21 гол после 13 в прошлом сезоне (и еще может добавить, остался один тур). И феерит в атаке Марлос: 3 гола, 5 ассистов в прошлом сезоне – и уже 17+10 в этом!

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Автор: Пономаренко Алексей
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк
 
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