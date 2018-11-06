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"Черноморец" идет на дно: одесситы проиграли восемь матчей чемпионата кряду https://www.segodnya.ua/img/article/11861/49_main.1541502330.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11861/49_tn.1541502330.jpg Новости Последний раз команда Ангела Червенкова набирала очки еще 25 августа – с "Динамо"
Ангел Червенков (справа) и тренерский штаб &quot;Черноморца&quot;. Фото chernomorets.odessa.ua
Ангел Червенков (справа) и тренерский штаб "Черноморца". Фото chernomorets.odessa.ua

"Черноморец" идет на дно: одесситы проиграли восемь матчей чемпионата кряду

Последний раз команда Ангела Червенкова набирала очки еще 25 августа – с "Динамо"

В 14-м туре чемпионата Украины еще на один матч увеличилась черная серия одесского "Черноморца", который проигрывает на протяжении двух месяцев с хвостиком. Серия поражений команды Ангела Червенкова достигла отметки в восемь матчей в УПЛ, так что нервам руководства одесского клуба можно только позавидовать. В любом другом клубе уже наверняка состоялась бы отставка.

Удивительно, но в стартовых шести турах чемпионата Украины "Черноморец" смотрелся совсем иначе. Моряки обыграли "Олимпик" (2:1) и "Десну" (1:0), расписали ничьи с "Зарей" (1:1), "Арсеналом" (1:1) и даже "Динамо" (1:1). На том отрезке сезона южане потерпели лишь одно поражение от "Карпат" (0:1).

Что случилось после ничьей с командой Александра Хацкевича – непонятно. Но статистический итог восьми следующих туров просто ужасен: восемь поражений с общим счетом 3:19.

Правда, за это же время "Черноморец" сумел выиграть в Кубке Украины, но это была победа над резервистами "Александрии", которых отправил в Одессу Владимир Шаран. А вот в недавнем матче 1/8 финала Кубка Украины с резервным вариантом состава "Ворсклы" подопечные Червенкова проиграли.

На данный момент "Черноморец" занимает второе место с конца в турнирной таблице, имея девять очков. Хуже дела только у "Арсенала", который, к слову, уже пережил отставку Фабрицио Раванелли (семь очков). А у третьего с конца "Олимпика" (там тоже была отставка) – 15 очков.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Ангел Червенков
 
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