  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 16:25  Версия для печати  Отправить другу
×
Денис Бойко процитировал Тайсона после провального матча с "Александрией" https://www.segodnya.ua/img/article/11924/5_main.1543242337.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11924/5_tn.1543242337.jpg Новости Голкипер "Динамо" допустил ошибку, которая стала результативной 
Бойко в игре. Фото Instagram
Бойко в игре. Фото Instagram

Денис Бойко процитировал Тайсона после провального матча с "Александрией"

Голкипер "Динамо" допустил ошибку, которая стала результативной 

В центральном матче 16 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" на своем поле обыграла киевское "Динамо" – 2:1. Победный гол хозяева забили во втором тайме после ошибки голкипера динамовцев Дениса Бойко.

Вратарь вышел далеко из ворот и без причины врезался в Андрея Цурикова, заработав пенальти. 11-метровый удар четко реализовал Андрей Запорожан. 

После матча с "Александрией" Бойко в соцсетях процитировал легендарного боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира, Майка Тайсона: "Если человек встает после падения – это не физика, это характер".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Boyko Denys (@king_kong_71)

После победы "Александрия" обошла "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины и после 16 туров занимает второе место – 33 очка, у "Динамо" – 32. Лидирует "Шахтер" – 41.

Бойко уже не в первый раз ошибается в этом сезоне. Сначала голкипер неудачно сыграл в квалификации Лиги чемпионов с "Аяксом", а потом пропустил нелепый гол в своем дебютном официальном матче за сборную Украины. Наша команда крупной проиграла сборной Словакии в матче Лиги наций. 
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: вратарь, Динамо Киев, Денис Бойко
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"