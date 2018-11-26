Денис Бойко процитировал Тайсона после провального матча с "Александрией"

Голкипер "Динамо" допустил ошибку, которая стала результативной

В центральном матче 16 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" на своем поле обыграла киевское "Динамо" – 2:1. Победный гол хозяева забили во втором тайме после ошибки голкипера динамовцев Дениса Бойко.

Вратарь вышел далеко из ворот и без причины врезался в Андрея Цурикова, заработав пенальти. 11-метровый удар четко реализовал Андрей Запорожан.

После матча с "Александрией" Бойко в соцсетях процитировал легендарного боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира, Майка Тайсона: "Если человек встает после падения – это не физика, это характер".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boyko Denys (@king_kong_71) 26 Ноя 2018 в 3:06 PST

После победы "Александрия" обошла "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины и после 16 туров занимает второе место – 33 очка, у "Динамо" – 32. Лидирует "Шахтер" – 41.

Бойко уже не в первый раз ошибается в этом сезоне. Сначала голкипер неудачно сыграл в квалификации Лиги чемпионов с "Аяксом", а потом пропустил нелепый гол в своем дебютном официальном матче за сборную Украины. Наша команда крупной проиграла сборной Словакии в матче Лиги наций.