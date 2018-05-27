"Десна" разбила "Зирку" и вышла в Премьер-лигу

В переходном поединке черниговский клуб забил соперникам четыре мяча

Черниговская "Полтава" завоевала право выступить в Премьер-лиге. Сегодня "Десна" в переходном поединке разгромила кропивницкую "Зирку" – 4:0.

Первый матч этих команд в Кропивницком не выявил победителя – 1:1. А в ответной встрече черниговский клуб добыл уверенную победу, дублем отметился Арвеладзе. Мог два гола забить и Фаворов, но не реализовал пенальти. "Десна" повышается в классе, а "Зирка" опустилась в Первую лигу.

"Десна" – "Зирка" – 4:0

Голы: Фаворов (38), Арвеладзе (52), Волков (64), Арвеладзе (88)

Не забитый пенальти: Фаворов ("Д", 25)

Напомним, что сегодня "Полтава" разгромила "Черноморец" и также завоевала путевку в Премьер-лигу.

Кстати, что на днях в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.