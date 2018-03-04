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"Динамо", дважды уступая в счете, вырвало победу у "Зари" https://www.segodnya.ua/img/article/11195/86_main.1520183020.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/86_tn.1520183020.jpg Новости Героем встречи стал Виктор Цыганков – гол и две передачи
Матч в снегопад. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Матч в снегопад. Фото ФК "Динамо"

"Динамо", дважды уступая в счете, вырвало победу у "Зари"

Героем встречи стал Виктор Цыганков – гол и две передачи

В последнем поединке первого этапа чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю".

В первом круге команда выдали суперрезультативную ничью – 4:4. Сегодняшний поединок был также богатым на голы.

После сухого первого тайма, в начале второго луганчане открыли счет. Быстрая контратака "Зари" завершилась точным ударом на добивании Харатина. Но киевляне быстро отыгрались. С левого фланга навесил Цыганков и Вербич, высоко выпрыгнув, головой отправил мяч в сетку.

Гости снова вышли вперед после контратаки. Ошибся голкипер "Динамо" Денис Бойко, который неоправданно вышел далеко из ворот и позволил Иури подправить мяч в "рамку".

Сравнял счет герой этого матча Цыганков, который после передачи Мораеса попал в нижний угол.

А в компенсированное время Виктор оформил в свой актив еще одну голевую передачу. Цыганков зряче подал с углового и Кендзера головой забил победный мяч.

"Динамо" – "Заря" – 3:2
Голы: Вербич (59), Цыганков (77), Кендзера (90+2) – Харатин (50), Иури (61)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск

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