Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда https://www.segodnya.ua/img/article/11192/95_main.1520067213.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11192/95_tn.1520067213.jpg 2018-03-03T10:39:47+02:00 Новости После этого тура станут известны команды, которые будут вести борьбу за медали и выживание

Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда

После этого тура станут известны команды, которые будут вести борьбу за медали и выживание

На выходных пройдет заключительный тур первого раунда чемпионата Украины по футболу. По его итогам определятся шесть команд, которые продолжат борьбу за медали и шесть команд, который будут сражаться за выживание. Из-за снегопада, поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта. Суббота, 3 марта 17:00 "Ворскла" – "Черноморец"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1,35 – 4,25 – 8,00 Воскресенье, 4 марта 14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2,30 – 3,00 – 3,00 14:00 "Сталь" – "Верес"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 6,00 – 3,50 – 1,55 17:00 "Динамо" – "Заря"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1,57 – 3,80 – 5,00 19:30 "Карпаты" – "Шахтер"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 11,00 – 5,75 – 1,20 Вторник, 6 марта 14:00 "Зирка" – "Александрия"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3,00 – 3,00 – 2,30 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 21 15 3 3 48-18 48 2 ДИНАМО К 21 12 6 3 39-18 42 3 ВОРСКЛА 21 10 4 7 26-21 34 4 ЗАРЯ 21 8 9 4 36-25 33 5 ВЕРЕС 21 6 11 4 25-17 29 6 МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 29-27 29 7 ОЛИМПИК 21 7 7 7 24-25 28 8 АЛЕКСАНДРИЯ 21 4 10 7 19-23 22 9 КАРПАТЫ 21 3 10 8 13-32 19 10 ЗВЕЗДА 21 4 6 11 13-31 18 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 21 3 9 9 15-34 18 12 СТАЛЬ 21 3 6 12 15-31 15 Напомним, что вчера "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.

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