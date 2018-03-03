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Сегодня, 10:39  Версия для печати  Отправить другу
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Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда https://www.segodnya.ua/img/article/11192/95_main.1520067213.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11192/95_tn.1520067213.jpg Новости После этого тура станут известны команды, которые будут вести борьбу за медали и выживание
Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда

Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда

После этого тура станут известны команды, которые будут вести борьбу за медали и выживание

На выходных пройдет заключительный тур первого раунда чемпионата Украины по футболу. По его итогам определятся шесть команд, которые продолжат борьбу за медали и шесть команд, который будут сражаться за выживание.

Из-за снегопада, поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.

Суббота, 3 марта

17:00 "Ворскла" – "Черноморец"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,35 – 4,25 – 8,00

Воскресенье, 4 марта

14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2,30 – 3,00 – 3,00

14:00 "Сталь" – "Верес"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 6,00 – 3,50 – 1,55

17:00 "Динамо" – "Заря"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,57 – 3,80 – 5,00

19:30 "Карпаты" – "Шахтер"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 11,00 – 5,75 – 1,20

Вторник, 6 марта

14:00 "Зирка" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3,00 – 3,00 – 2,30

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 21 15 3 3 48-18 48
2  ДИНАМО К 21 12 6 3 39-18 42
3  ВОРСКЛА 21 10 4 7 26-21 34
4  ЗАРЯ 21 8 9 4 36-25 33
5  ВЕРЕС 21 6 11 4 25-17 29
6  МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 29-27 29
7  ОЛИМПИК 21 7 7 7 24-25 28
8  АЛЕКСАНДРИЯ 21 4 10 7 19-23 22
9  КАРПАТЫ 21 3 10 8 13-32 19
10  ЗВЕЗДА 21 4 6 11 13-31 18
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 21 3 9 9 15-34 18
12  СТАЛЬ 21 3 6 12 15-31 15

Напомним, что вчера "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига

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