Онлайн 22 тура чемпионата Украины: определятся все участники второго раунда

|Сегодня, 10:39
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После этого тура станут известны команды, которые будут вести борьбу за медали и выживание
На выходных пройдет заключительный тур первого раунда чемпионата Украины по футболу. По его итогам определятся шесть команд, которые продолжат борьбу за медали и шесть команд, который будут сражаться за выживание.
Из-за снегопада, поединок "Зирка" – "Александрия" перенесли на вторник, 6 марта.
Суббота, 3 марта
17:00 "Ворскла" – "Черноморец"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,35 – 4,25 – 8,00
Воскресенье, 4 марта
14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2,30 – 3,00 – 3,00
14:00 "Сталь" – "Верес"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 6,00 – 3,50 – 1,55
17:00 "Динамо" – "Заря"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1,57 – 3,80 – 5,00
19:30 "Карпаты" – "Шахтер"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 11,00 – 5,75 – 1,20
Вторник, 6 марта
14:00 "Зирка" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3,00 – 3,00 – 2,30
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|21
|15
|3
|3
|48-18
|48
|2
|ДИНАМО К
|21
|12
|6
|3
|39-18
|42
|3
|ВОРСКЛА
|21
|10
|4
|7
|26-21
|34
|4
|ЗАРЯ
|21
|8
|9
|4
|36-25
|33
|5
|ВЕРЕС
|21
|6
|11
|4
|25-17
|29
|6
|МАРИУПОЛЬ
|21
|8
|5
|8
|29-27
|29
|7
|ОЛИМПИК
|21
|7
|7
|7
|24-25
|28
|8
|АЛЕКСАНДРИЯ
|21
|4
|10
|7
|19-23
|22
|9
|КАРПАТЫ
|21
|3
|10
|8
|13-32
|19
|10
|ЗВЕЗДА
|21
|4
|6
|11
|13-31
|18
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|21
|3
|9
|9
|15-34
|18
|12
|СТАЛЬ
|21
|3
|6
|12
|15-31
|15
Напомним, что вчера "Шахтер" подписал контракт с нападающим "Манчестер Сити". Арендное соглашение с Оларенважу Кайоде действует до конца сезона.
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