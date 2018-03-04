"Мариуполь" обыграл "Олимпик" в матче за шестое место чемпионата Украины

Клуб из Мариуполья продолжит борьбу за еврокубки, "Олимпик" будет бороться за выживание

В 22-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" на своем поле обыграл донецкий "Олимпик". Автором единственного гола стал полузащитник Сергей Болбат.

Благодаря этой победе "Мариуполь" сохранил за собой место в топ-6 чемпионата Украины и гарантировал себе участие во втором этапе Премьер-лиги в первой группе. Напомним, первая шестерка будет разыгрывать медали и еврокубковые путевки.

"Олимпик" остался на седьмой позиции и продолжит борьбу за сохранение прописки в элите. Напомним, согласно регламенту, две худшие команды автоматически вылетают из Пресьер-лиги, а еще две – разыграют между собой третью путевку в Первую лигу.

Добавим, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.

"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:0

Гол: Болбат (29)

"Мариуполь": Худжамов, Демири, Белый, Кирюханцев, Дава, Тотовицкий, Дедечко, Болбат, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68), Борячук (Диденко, 61).

"Олимпик": Махарадзе, Кулинич, Немчанинов, Очигава, Доронин, Пасич (Щедрый, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Пасич (Леонидас, 72), Мищенко, Беленький.

Предупреждения: Вакуленко (14), Дава (40), Доронин (45), Пасич (57), Демири (65), Очигава (76).