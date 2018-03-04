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"Мариуполь" обыграл "Олимпик" в матче за шестое место чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11195/45_main.1520171840.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11195/45_tn.1520171840.jpg Новости Клуб из Мариуполья продолжит борьбу за еврокубки, "Олимпик" будет бороться за выживание
Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Фото ФК "Олимпик"

"Мариуполь" обыграл "Олимпик" в матче за шестое место чемпионата Украины

Клуб из Мариуполья продолжит борьбу за еврокубки, "Олимпик" будет бороться за выживание

В 22-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" на своем поле обыграл донецкий "Олимпик". Автором единственного гола стал полузащитник Сергей Болбат.

Благодаря этой победе "Мариуполь" сохранил за собой место в топ-6 чемпионата Украины и гарантировал себе участие во втором этапе Премьер-лиги в первой группе. Напомним, первая шестерка будет разыгрывать медали и еврокубковые путевки.

"Олимпик" остался на седьмой позиции и продолжит борьбу за сохранение прописки в элите. Напомним, согласно регламенту, две худшие команды автоматически вылетают из Пресьер-лиги, а еще две – разыграют между собой третью путевку в Первую лигу.

Добавим, что на втором этапе чемпионата все заработанные ранее очки сохраняются.

"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:0
Гол: Болбат (29)

"Мариуполь": Худжамов, Демири, Белый, Кирюханцев, Дава, Тотовицкий, Дедечко, Болбат, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68), Борячук (Диденко, 61).

"Олимпик": Махарадзе, Кулинич, Немчанинов, Очигава, Доронин, Пасич (Щедрый, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Пасич (Леонидас, 72), Мищенко, Беленький.

Предупреждения: Вакуленко (14), Дава (40), Доронин (45), Пасич (57), Демири (65), Очигава (76).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Олимпик Донецк

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