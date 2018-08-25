"Динамо" потеряло первые очки в чемпионате Украины

"Черноморец" и "Динамо" обменялись голами во втором тайме матча шестого тура Премьер-лиги

"Черноморец" и "Динамо" сыграли вничью в шестом туре украинской Премьер-лиги. Поединок прошел в субботу в Одессе и завершился со счетом 1:1.Команда Александра Хацкевича была близка к тому, чтобы в очередной раз выиграть 1:0 в чемпионате Украины.

На 59-й минуте киевляне открыли счет, когда 19-летний Назарий Русин головой замкнул передачу Шабанова. Казалось, что "Динамо" выиграет пятый подряд матч на старте чемпионата Украины с одинаковым счетом 1:0, однако в концовке встречи "Черноморец" сравнял счет. Гол забил Глеб Грачев, точно пробивший головой после подачи с углового.

После этого матча в активе "Динамо" стало 13 очков, у "Черноморца" – 9. В следующем туре "Динамо" примет "Карпаты" 2 сентября, а "Черноморец" в последний день лета на выезде сыграет с "Ворсклой".

"Черноморец" – "Динамо" – 1:1 (0:0)

Голы: Глеб Грачев (84) – Назарий Русин (59)

Желтые карточки: Бабенко (75) -

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом 5:2.