Где смотреть матч "Львов" – "Шахтер" в чемпионате Украины

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Список трансляций матча пятого тура Премьер-лиги на "Львов Арене"
В субботу, 18 августа, во Львове на "Львов Арене" состоится матч пятого тура чемпионата Украины: новичок Премьер-лиги ФК "Львов" примет действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Ранее команды пересекались между собой в сезоне 2008/2009 годов – тогда команды обменялись победами с идентичным счетом 2:0.
К матчу со Львовом в общей группе готовился центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов, но в итоге с командой он во Львов не полетел. Всего же Паулу Фонсека взял с собой на предстоящий матч 19 футболистов:
Добавим, что накануне матча со "Львовом" главный тренер "Шахтера" сыграл в футбол с детьми во Львове. Тренер принял участие в проекте Давай, играй!
"Львов" накануне матча с чемпионом Украины вынужденно сменил главного тренера. Как оказалось, бразилец Жилмар не имел соответствующей лицензии для работы в Украине. Вместо него "Львов" возглавил Юрий Бакалов.
Кстати, накануне матча с "Шахтером" львовяне усилились очередным бразильцем – новичком команды стал 26-летний опорник Жонатан, ранее игравший только у себя на родине.
Букмекеры о матче "Львов" – "Шахтер":
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.13, на ничью – 7.00, на победу "Львова" – 14.00.
Смотреть матч "Львов" – "Шахтер":
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В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.Читайте также: