Где смотреть матч "Львов" – "Шахтер" в чемпионате Украины

Список трансляций матча пятого тура Премьер-лиги на "Львов Арене"

В субботу, 18 августа, во Львове на "Львов Арене" состоится матч пятого тура чемпионата Украины: новичок Премьер-лиги ФК "Львов" примет действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Ранее команды пересекались между собой в сезоне 2008/2009 годов – тогда команды обменялись победами с идентичным счетом 2:0.

К матчу со Львовом в общей группе готовился центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов, но в итоге с командой он во Львов не полетел. Всего же Паулу Фонсека взял с собой на предстоящий матч 19 футболистов:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Андрей Пятов, Алексей Шевченко Защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Николай Матвиенко

Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Николай Матвиенко Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Веллингтон Нем, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат

Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Веллингтон Нем, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат Нападающий: Жуниор Мораес

Добавим, что накануне матча со "Львовом" главный тренер "Шахтера" сыграл в футбол с детьми во Львове. Тренер принял участие в проекте Давай, играй!

"Львов" накануне матча с чемпионом Украины вынужденно сменил главного тренера. Как оказалось, бразилец Жилмар не имел соответствующей лицензии для работы в Украине. Вместо него "Львов" возглавил Юрий Бакалов.

Кстати, накануне матча с "Шахтером" львовяне усилились очередным бразильцем – новичком команды стал 26-летний опорник Жонатан, ранее игравший только у себя на родине.

Букмекеры о матче "Львов" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.13, на ничью – 7.00, на победу "Львова" – 14.00.

Смотреть матч "Львов" – "Шахтер":

Футбол-2, live

Футбол-1, воскресенье, 04:05 (повтор)

Футбол-2, воскресенье, 11:45 (повтор)

Oll.tv (в подписке)

В центральном матче встретятся команды, не терявшие пока очки в стартовавшем сезоне – "Динамо" и "Александрия". Ранее мы опубликовали анонс пятого тура Премьер-лиги: Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в чемпионате Украины.