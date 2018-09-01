Где смотреть матч "Шахтер" – "Мариуполь"

Время начала поединка седьмого тура чемпионата Украины и расписание трансляций

1 сентября "Шахтер" сыграет с "Мариуполем" в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги. Матч в субботу пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 19:30. В прямом эфире трансляцию матча "Шахтер" – "Мариуполь" покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Главный арбитр встречи – Катерина Монзуль.

"Шахтер" – "Мариуполь": прогноз букмекеров. Команда Паулу Фонсеки – большой фаворит поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.05, тогда как на победу "Мариуполя" можно сделать ставку за 30, а на ничью – за 14. Также букмекеры считают, что в матче будет забито большое количество мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.80, а на "меньше 3,5 голов" – 2.00.

"Шахтер" – "Мариуполь": положение в чемпионате. "Горняки" лидируют в таблице чемпионата Украина с 15-ю очками, команда Фонсеки выиграла пять игр и проиграла "Динамо" (0:1). В свою очередь, "Мариуполь" с 4-мя очками занимает предпоследнее место (1 победа, 1 ничья и 3 поражения).

Напомним, что накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" попал в группу F, где сыграет с английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом".