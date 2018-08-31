Расписание и результаты седьмого тура чемпионата Украины

"Шахтер" принимает "Мариуполь", "Динамо" играет с "Карпатами"

Седьмой тур украинской Премьер-лиги растянулся на три дня. Откроет его бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" матчем с одесским "Черноморцем". В День знаний в Харькове "Шахтер" примет "Мариуполь". К игре "горняки" подготовили акцию: при входе на стадион мальчики и девочки с билетами в секторы 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.

Завершит тур в воскресенье вице-чемпион страны киевское "Динамо" поединком с львовскими "Карпатами".

Расписание и результаты 7 тура

Пятница, 31 августа

19:30 "Ворскла" – "Черноморец"

Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.25

Суббота, 1 сентября

19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"

Букмекеры: 1.06 – 9.00 – 23.00

Воскресенье, 3 сентября

14:00 "Десна" – "Олимпик"

Букмекеры: 2.30 – 2.95 – 3.10

17:00 "Львов" – "Александрия"

Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.10

19:30 "Арсенал" – "Заря"

Букмекеры: 4.75 – 3.30 – 1.70

19:30 "Динамо" – "Карпаты"

Букмекеры: 1.13 – 6.00 – 21.00

Турнирная таблица