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Расписание и результаты седьмого тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11671/45_main.1535727552.png https://www.segodnya.ua/img/article/11671/45_tn.1535727552.png Новости "Шахтер" принимает "Мариуполь", "Динамо" играет с "Карпатами"
Расписание и результаты седьмого тура чемпионата Украины

Расписание и результаты седьмого тура чемпионата Украины

"Шахтер" принимает "Мариуполь", "Динамо" играет с "Карпатами"

Седьмой тур украинской Премьер-лиги растянулся на три дня. Откроет его бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" матчем с одесским "Черноморцем". В День знаний в Харькове "Шахтер" примет "Мариуполь". К игре "горняки" подготовили акцию: при входе на стадион мальчики и девочки с билетами в секторы 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.

Завершит тур в воскресенье вице-чемпион страны киевское "Динамо" поединком с львовскими "Карпатами".

Расписание и результаты 7 тура

Пятница, 31 августа

19:30 "Ворскла" – "Черноморец"
Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.25

Суббота, 1 сентября

19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
Букмекеры: 1.06 – 9.00 – 23.00

Воскресенье, 3 сентября

14:00 "Десна" – "Олимпик"
Букмекеры: 2.30 – 2.95 – 3.10

17:00 "Львов" – "Александрия"
Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.10

19:30 "Арсенал" – "Заря"
Букмекеры: 4.75 – 3.30 – 1.70

19:30 "Динамо" – "Карпаты"
Букмекеры: 1.13 – 6.00 – 21.00

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 6 5 0 1 16-4 15
2  АЛЕКСАНДРИЯ 6 5 0 1 8-1 15
3  ДИНАМО 5 4 1 0 5-1 13
4  ЧЕРНОМОРЕЦ 6 2 3 1 6-5 9
5  ЗАРЯ 6 2 2 2 4-5 8
6  ДЕСНА 6 2 1 3 8-8 7
7  ОЛИМПИК 6 1 3 2 7-10 6
8  ВОРСКЛА 6 2 0 4 4-9 6
9  ЛЬВОВ 6 1 2 3 5-7 5
10  КАРПАТЫ 6 1 2 3 6-9 5
11  МАРИУПОЛЬ 5 1 1 3 7-11 4
12  АРСЕНАЛ 6 1 1 4 4-10 4


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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