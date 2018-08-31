Расписание и результаты седьмого тура чемпионата Украины

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"Шахтер" принимает "Мариуполь", "Динамо" играет с "Карпатами"
Седьмой тур украинской Премьер-лиги растянулся на три дня. Откроет его бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла" матчем с одесским "Черноморцем". В День знаний в Харькове "Шахтер" примет "Мариуполь". К игре "горняки" подготовили акцию: при входе на стадион мальчики и девочки с билетами в секторы 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.
Завершит тур в воскресенье вице-чемпион страны киевское "Динамо" поединком с львовскими "Карпатами".
Расписание и результаты 7 тура
Пятница, 31 августа
19:30 "Ворскла" – "Черноморец"
Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.25
Суббота, 1 сентября
19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
Букмекеры: 1.06 – 9.00 – 23.00
Воскресенье, 3 сентября
14:00 "Десна" – "Олимпик"
Букмекеры: 2.30 – 2.95 – 3.10
17:00 "Львов" – "Александрия"
Букмекеры: 3.50 – 2.95 – 2.10
19:30 "Арсенал" – "Заря"
Букмекеры: 4.75 – 3.30 – 1.70
19:30 "Динамо" – "Карпаты"
Букмекеры: 1.13 – 6.00 – 21.00
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|6
|5
|0
|1
|16-4
|15
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|6
|5
|0
|1
|8-1
|15
|3
|ДИНАМО
|5
|4
|1
|0
|5-1
|13
|4
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|5
|ЗАРЯ
|6
|2
|2
|2
|4-5
|8
|6
|ДЕСНА
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|7
|ОЛИМПИК
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|8
|ВОРСКЛА
|6
|2
|0
|4
|4-9
|6
|9
|ЛЬВОВ
|6
|1
|2
|3
|5-7
|5
|10
|КАРПАТЫ
|6
|1
|2
|3
|6-9
|5
|11
|МАРИУПОЛЬ
|5
|1
|1
|3
|7-11
|4
|12
|АРСЕНАЛ
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4