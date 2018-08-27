Все дети на матче "Шахтер" – "Мариуполь" получат бесплатное мороженое

"Горняки" проведут акцию на матче чемпионата Украины в Харькове

1 сентября в День знаний "Шахтер" проведет в Харькове матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу против "Мариуполя". К матчу донецкий клуб готовит для ребят развлекательную программу на ОСК "Металлист", которая станет ярким завершением летних каникул.

При входе на стадион мальчики и девочки с билетами в секторы 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.

Также на официальных страницах клуба в социальных сетях состоится викторина для школьников. Все, кто даст правильные ответы, поучаствуют в розыгрыше приставки Xbox.

Перед поединком будет организован #ShakhtarFanFest. Новые аттракционы, фотозона, фуд-корты и многое другое – в день игры с 18:00.

Напомним, что в шестом туре УПЛ был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом – 5:2.

А вот "Мариуполь" на своем поле сыграл в результативную ничью со "Львовом" – 2:2.

В турнирной таблице "Шахтер" идет на первом месте, "Мариуполь" – на предпоследнем.