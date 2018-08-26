"Мариуполь" и "Львов" сыграли в результативную ничью

Команды забили четыре мяча в матче чемпионата Украины

Сегодня в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу встретились двое "горожан" – "Мариуполь" и "Львов". Поединок выдался богатым на голы и завершился боевой ничьей.

Уже в самом начала матча гости могли открывать счет. За фол в штрафной рефери назначил пенальти на 6-й минуте. Однако "Мариуполь" выручил Худжамов, который парировал удар Дуарте. Худжамов и дальше продолжал геройствовать, поскольку львовяне не прекращали атаковать ворота хозяев. И добились таки своего на второй компенсированной минуте. После навеса Парамонов отправил мяч головой в сетку.

"Мариуполь" отыгрался на 49-й минуте, когда Пихаленок отлично пробил с разворота. Но спустя две минуты "Львов" снова выше вперед. Это исправился за не забитый пенальти Дуарте, который головой забил гол.

Но "Мариуполю" быстро удалось сравнять счет. На 59-й минуте Фомин вывел на ворота Чурко, который пробил мимо голкипера.

В компенсированное время Федорчук получил вторую желтую карточку, но это уже не повлияло на исход поединка. Ничья – 2:2.

Напомним, что вчера киевское "Динамо" потеряло очки в Одессе. Киевляне сыграли вничью с "Черноморцем" – 1:1.

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом – 5:2.