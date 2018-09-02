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Швед похоронил "Динамо" в матче с "Карпатами" https://www.segodnya.ua/img/article/11674/95_main.1535913222.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11674/95_tn.1535913222.jpg Новости Киевляне потерпели первое поражение в чемпионате Украины
Швед похоронил "Динамо" в матче с "Карпатами"

Швед похоронил "Динамо" в матче с "Карпатами"

Киевляне потерпели первое поражение в чемпионате Украины

Сегодня в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимало на своем поле львовские "Карпаты". Естественно, что киевляне были фаворитами встречи, да и нужно было реабилитироваться за вылет с Лиги чемпионов. Однако три очка добыли "Карпаты". Героем встречи стал Марьян Швед.

Уже в первой атаке киевляне должны были открывать счет. Однако после прострела
Супряга попал в штангу. А вот гости свой шанс использовали. Мякушко прошел левым флангом и прострелил, где на дальней штанге Швед вогнал мяч в сетку.

"Динамо" продолжало атаковать, но в "раздевалку" опять пропустило. Киевляне прозевали проход Шведа правым краем, который без помех точно попал в угол.

После перерыва "Карпаты" остались в меньшинстве. На 55-й минуте Мегмерич сбил Русин и получил вторую желтую карточку. Сразу после удаления львовян выручил дважды подряд голкипер Кучинский, потянувший два острых удара. Потом был удар Сидклея в штангу. Цыганков потряс перекладину со штрафного. Но "Карпаты" выстояли.

"Динамо" – "Карпаты" – 0:2

Голы: Швед (17, 45+2)

Это первое поражение "Динамо" в нынешнем чемпионате Украины.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Карпаты Львов
 
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