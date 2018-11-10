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Сегодня, 12:44  Версия для печати  Отправить другу
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Гроза "Динамо" против молодого тренера: где смотреть матч УПЛ https://www.segodnya.ua/img/article/11875/65_main.1541846680.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11875/65_tn.1541846680.jpg Новости Программу 15-го тура чемпионата Украины откроют "Львов" и "Олимпик"
Фото upl.ua
Фото upl.ua

Гроза "Динамо" против молодого тренера: где смотреть матч УПЛ

Программу 15-го тура чемпионата Украины откроют "Львов" и "Олимпик"

Сегодня в чемпионате Украины состоятся четыре матча 15-го тура, а первыми на футбольное поле выйдут "Львов" и "Олимпик". Их матч начнется в 14:00. В первом круге соперники сыграли вничью – 1:1, а вообще встречались трижды. Перевес – на стороне "Олимпика" (две победы и ничья), но в последних трех поединках этого сезона подопечные начинающих тренеров Вячеслава Шевчука и Руслана Ротаня потерпели три поражения: в гостях от "Ворсклы" (1:2) в чемпионате Украины и "Шахтера" (2:3) в Кубке Украины, а также дома от "Карпат" (1:2) в чемпионате. И это – несмотря на приличное укрепление состава опытными игроками.

"Львов" в предыдущем туре тоже проиграл – "Ворскле" (0:2), но перед этим трижды выиграл, в том числе у киевского "Динамо" в 13-м туре две недели назад.

Для "Олимпика" это будет 130-й матч в УПЛ, для арбитра матча Евгения Арановского (Киев) – 101-й, а для его ассистента Игоря Алехина (Хмельницкий) – 100-й.

Что интересно – "Олимпик" при судействе Арановского в гостях в Премьер-лиге еще не проигрывал (две победы и четыре ничьих в шести играх).

Матч покажет в прямой трансляции "Футбол-2".

Ранее мы сообщали, что на матч Лиги Европы с участием команды украинцев Евгения Хачериди и Евгения Шахова получила назначение украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.

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Источник: Премьер-лига
Тэги: чемпионат Украины, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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