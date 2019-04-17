Игорь Климовский будет тренировать "Олимпик" до конца сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/74a/fed/5cb74afed0914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/74a/fed/5cb74afed0914.jpg 2019-04-17T18:49:34+03:00 Новости В донецком клубе нашли замену ушедшему Вячеславу Шевчуку

Сегодня на базе в Щасливом президент "Олимпика" Владислав Гельзин представил команде нового наставника. Исполнять обязанности главного тренера "олимпийцев" до конца сезона будет Игорь Климовский. Он заменил на этом посту Вячеслава Шевчука, который подал в отставку.

Климовский присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.

"Для меня предложение возглавить команду стало неожиданным. Вчера поздно вечером мне позвонил президент. Мы обсудили детали, и я ответил согласием. Нужно некоторое время: для меня – чтобы влиться в коллектив, для ребят – чтобы все "переварить". Все же смена главного тренера – событие неординарное. Это происходит не каждый день. Сегодня я только присматривался ко всему и, скажем так, втягивался в процесс. В жизни я очень добрый человек, но на футбольном поле я крайне требователен. Надеюсь, мне удастся вывести команду из кризиса, но получится ли это покажет лишь время", – признался Климовский.

Ранее ФК "Львов" распрощался с Юрием Бакаловым, которого сменил 55-летний Богдан Блавацкий. Он работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).

Кроме того, недавно к смене главного тренера прибегли в "Ворскле": Василий Сачко попрощался с полтавчанами в стиле Шварценеггера. А его преемником стал Виталий Косовский, который был звездой команды Валерия Лобановского.