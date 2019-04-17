Игорь Климовский будет тренировать "Олимпик" до конца сезона//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/74a/fed/5cb74afed0914.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/74a/fed/5cb74afed0914.jpg2019-04-17T18:49:34+03:00Новости
В донецком клубе нашли замену ушедшему Вячеславу Шевчуку
Игорь Климовский
Игорь Климовский будет тренировать "Олимпик" до конца сезона
В донецком клубе нашли замену ушедшему Вячеславу Шевчуку
Климовский присоединился к "Олимпику" еще в далеком 2001 году. До недавнего времени специалист работал с молодежными составами дончан.
"Для меня предложение возглавить команду стало неожиданным. Вчера поздно вечером мне позвонил президент. Мы обсудили детали, и я ответил согласием. Нужно некоторое время: для меня – чтобы влиться в коллектив, для ребят – чтобы все "переварить". Все же смена главного тренера – событие неординарное. Это происходит не каждый день. Сегодня я только присматривался ко всему и, скажем так, втягивался в процесс. В жизни я очень добрый человек, но на футбольном поле я крайне требователен. Надеюсь, мне удастся вывести команду из кризиса, но получится ли это покажет лишь время", – признался Климовский.
Ранее ФК "Львов" распрощался с Юрием Бакаловым, которого сменил 55-летний Богдан Блавацкий. Он работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).
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