"Карпаты" сыграли вничью с "Черноморцем" в чемпионате Украины

Одесский клуб не сможет подняться выше 10-го места в турнирной таблице

Одесский "Черноморец" и львовские "Карпаты" разошлись миром в матче 30-го тура чемпионата Украины. Гости первыми открыли счет в матче – отличился Марьян Швед. Но удержать преимущество до финального свистка львовянам не удалось. За 15 минут до финального свистка Евгений Смирнов принес своей команде ничью.

Одесский клуб не сможет подняться в турнирной таблице выше 10-го места, а это означает, что команда будет как минимум играть в стыковом матче за право остаться в Премьер-лиге.

"Черноморец" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Смирнов (75) – Швед (14)

"Черноморец": Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалец, Бобко, Третьяков, Ориховский, Татарков (Черний, 86), Романюк (Зубейко, 81), Гладкий.

"Карпаты": Шевченко, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль (Санчес, 72), Эрбес (Чачуа, 89), Мякушко, Швед, Гуцуляк, Ди Франко (Акулинин, 82).

Предупреждения: Эрбес (26), Смирнов (45), Ориховский (65), Нестеров (71), Гладкий (71), Федецкий (71), Швед (79), Бобко (85).

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Зарей". Онлайн "Шахтер" – "Заря"можно смотреть по ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте.