Клуб Премьер-лиги не может провести матч чемпионата Украины у себя домаhttps://www.segodnya.ua/img/article/11925/30_main.1541868891.jpghttps://www.segodnya.ua/img/article/11925/30_tn.1541868891.jpg2018-11-26T23:06:01+02:00Новости
Игра "Десны" и "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве – на "Оболонь-Арене"
Футболисты "Десны" набрали 10 очков в четырех последних турах. Фото instagram.com/desnafc/
Клуб Премьер-лиги не может провести матч чемпионата Украины у себя дома
Игра "Десны" и "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве – на "Оболонь-Арене"
Матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, а в Киеве. Такую информацию дает официальный сайт Премьер-лиги – игра пройдет 1 декабря на столичной "Оболонь-Арене", начало – в 14:00. А официальный сайт "Десны" подтвердил это с уточнением, что система подогрева на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина еще не функционирует в полноценном режиме. Учитывая погодные условия, матч было решено перенести в Киев. Вход для болельщиков – свободный.
А вот игра молодежных составов днем ранее пройдет в Чернигове – на поле "Чернигов-Арены".
Стадион имени Юрия Гагарина пережил серьезную реконструкцию в 2018 году – со сменой газона и установкой системы подогрева. Из-за этого "Десна" долгое время в Первой лиге принимала соперников как раз на столичной "Оболонь-Арене".
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