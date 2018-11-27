  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 23:06  Версия для печати  Отправить другу
×
Клуб Премьер-лиги не может провести матч чемпионата Украины у себя дома https://www.segodnya.ua/img/article/11925/30_main.1541868891.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11925/30_tn.1541868891.jpg Новости Игра "Десны" и "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве – на "Оболонь-Арене"
Футболисты &quot;Десны&quot; набрали 10 очков в четырех последних турах. Фото instagram.com/desnafc/
Футболисты "Десны" набрали 10 очков в четырех последних турах. Фото instagram.com/desnafc/

Клуб Премьер-лиги не может провести матч чемпионата Украины у себя дома

Игра "Десны" и "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве – на "Оболонь-Арене"

Матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, а в Киеве. Такую информацию дает официальный сайт Премьер-лиги – игра пройдет 1 декабря на столичной "Оболонь-Арене", начало – в 14:00. А официальный сайт "Десны" подтвердил это с уточнением, что система подогрева на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина еще не функционирует в полноценном режиме. Учитывая погодные условия, матч было решено перенести в Киев. Вход для болельщиков – свободный.

А вот игра молодежных составов днем ранее пройдет в Чернигове – на поле "Чернигов-Арены".

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины после 16-ти туров "Десна" занимает 5-е место (23 очка), а "Заря" – 7-е (22). В четырех последних турах черниговцы набрали 10 очков, "Заря" – 8.

Стадион имени Юрия Гагарина пережил серьезную реконструкцию в 2018 году – со сменой газона и установкой системы подогрева. Из-за этого "Десна" долгое время в Первой лиге принимала соперников как раз на столичной "Оболонь-Арене".

Ранее мы уже писали, что матчи чемпионата Украины находятся на грани срыва из-за отсутствия тепла. В Александрии, к примеру, перед игрой с "Динамо" снег со стадиона убирали 20 часов.

Читайте также:
Что будет с футболом, если введут военное положение
Игроков "Арсенала" проверят за безволие в игре с "Черноморцем"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Премьер-лига
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Десна Чернигов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"