Клуб Премьер-лиги не может провести матч чемпионата Украины у себя дома

Игра "Десны" и "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве – на "Оболонь-Арене"

Матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" – "Заря" состоится не в Чернигове, а в Киеве. Такую информацию дает официальный сайт Премьер-лиги – игра пройдет 1 декабря на столичной "Оболонь-Арене", начало – в 14:00. А официальный сайт "Десны" подтвердил это с уточнением, что система подогрева на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина еще не функционирует в полноценном режиме. Учитывая погодные условия, матч было решено перенести в Киев. Вход для болельщиков – свободный.

А вот игра молодежных составов днем ранее пройдет в Чернигове – на поле "Чернигов-Арены".

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины после 16-ти туров "Десна" занимает 5-е место (23 очка), а "Заря" – 7-е (22). В четырех последних турах черниговцы набрали 10 очков, "Заря" – 8.

Стадион имени Юрия Гагарина пережил серьезную реконструкцию в 2018 году – со сменой газона и установкой системы подогрева. Из-за этого "Десна" долгое время в Первой лиге принимала соперников как раз на столичной "Оболонь-Арене".

Ранее мы уже писали, что матчи чемпионата Украины находятся на грани срыва из-за отсутствия тепла. В Александрии, к примеру, перед игрой с "Динамо" снег со стадиона убирали 20 часов.