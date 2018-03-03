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Львовские "Карпаты" подписали контракт с форвардом сборной Боливии https://www.segodnya.ua/img/article/11193/43_main.1520076535.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11193/43_tn.1520076535.jpg Новости Родриго Варгас переехал во Львов на три с половиной года
Новичок львовян. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Новичок львовян. Фото ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" подписали контракт с форвардом сборной Боливии

Родриго Варгас переехал во Львов на три с половиной года

Львовские "Карпаты" усилились боливийским форвардом Родриго Варгасом. 23-летний нападащий сборной Боливии подписал контракт с украинским клубом на 3,5 года.

Родриго Варгас родился 19 октября 1994 года. Первым его клубом был "Ориенте Петролеро", за который он провел 114 матчей и забил 20 голов.

Потом поиграл за "Насьональ", "Петролеро" и "Стронгест".

За национальную сборную Боливии Варгас провел три матча. В 2013 году сыграл 6 минут в матче против Гаити (2:1) и 23 минуты против Бразилии (0:4), в 2014-м 6 минут против Венесуэлы (3:2). В конце прошлого года Варгас был в заявке на матчи с Бразилией и Уругваем, но игры провел на скамейке запасных.

Напомним, что с "Карпат" сняли шесть очков в чемпионате Украины. Клуб наказан за то, что не расплатился со своим бывшим игроком.

Ранее мы сообщали, что львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с двумя нападающими из Колумбии.

Кстати, Марьяна Шведа поймали пьяным за рулем. В сезоне 2017/2018 на счету 20-летнего Шведа четыре игры и один забитый мяч в украинской Премьер-лиге.
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Источники: Офіційний сайт ФК "Карпати", Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, Карпаты Львов , нападающий

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