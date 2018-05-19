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Обзор матча "Александрия" – "Олимпик" – 2:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11397/93_main.1526753383.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/93_tn.1526753383.jpg Новости Грицюк и Стецков принесли победу хозяевам поля

Обзор матча "Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Грицюк и Стецков принесли победу хозяевам поля

В 32 туре чемпионата Украины по футболу сошлись "Александрия" на своем поле обыграла донецкий "Олимпик". Обе команды заранее обезопасили себя от вылета в Первую лигу, поэтому матч не имел никакого турнирного значения.

"Александрия" уверенно выиграла матч и заняла первое место во второй группе Премьер-лиги.

"Александрия" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Грицюк (55, пен.), Стецков (80)

"Александрия": Рудик; Бабогло; Шендрик; Стецков; Пашаев П.; Банада; Протасов (Шастал, 76); Запорожан; Ситало; Старенький (Цуриков, 46); Грицук (Гранчар, 81).

"Олимпик": Кичак; Счастливцев; Надирадзе (Единак, 64); Снурницын; Сондей; Цымбалюк; Хомутов; Апостолюк; Пасич Е.; Тищенко (Кисиль, 64); Балашов (Пасич Г., 46)

Предупреждения: Пашаев (18); Протасов (26); Шендрик (35) – Кичак  (55); Пасич Г. (58); Апостолюк (65); Счастливцев (75).

Напомним, что Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

А "Черноморец" и "Зирка" проведут переходные матчи. Одесситы встретятся со второй командой Первой лиги. А клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, ФК Александрия, Олимпик Донецк
 
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