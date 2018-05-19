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Обзор матча "Черноморец" – "Зирка" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11397/86_main.1526750931.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/86_tn.1526750931.jpg Новости Решающий гол забил Максим Третьяков

Обзор матча "Черноморец" – "Зирка" – 1:0

Решающий гол забил Максим Третьяков

В 32 туре чемпионата Украины одесский "Черноморец" на своем поле минимально переиграл кропивницкую "Зирку". Победу "морякам" принес точный удар Максима Третьякова во втором тайме.

"Черноморец" – "Зирка" – 1:0

Гол: Третьяков (57)

"Черноморец": Новак, Бобко, Жунич, Смирнов, Третьяков, Ковалец (Хамелюк, 86), Люлька, Ориховский, Романюк, Татарков (Чорний, 78), Гладкий.

"Зирка": Паст, Братков, Гафаити, Гедж (Загальский, 74), Дришлюк, Ямполь, Полегенько, Билоног, Чичиков (Кондраков, 63), Петров (Ходаковский, 63), Збунь.

Предупреждения: Люлька (34), Романюк (51) – Петров (13), Збунь (67), Гедж (69), Ямполь (75), Гафаити (83)

Теперь "Черноморец" в переходных матчах встретится со второй командой Первой лиги. Впрочем, и "Зирке" предстоят стыковые встречи за сохранение прописки. Клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.

А Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

Кроме того, сегодня сыграют гранды Премьер-лиги: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер". Поединок не имеет турнирного значения, но на дерби всегда команды находят мотивацию.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Зирка Кропивницкий
 
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