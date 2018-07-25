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Вчера, 22:25  Версия для печати  Отправить другу
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Обзор матча "Десна" – "Шахтер" – 0:2 https://www.segodnya.ua/img/article/11575/99_main.1532546717.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11575/99_tn.1532546717.jpg Новости Голы Мораеса и Марлоса принесли победу "горнякам"

Обзор матча "Десна" – "Шахтер" – 0:2

Голы Мораеса и Марлоса принесли победу "горнякам"

Сегодня в первом туре украинской Премьер-лиги чемпион страны донецкий "Шахтер" на выезде обыграл черниговскую "Десну". Счет открыл Мораес, который забил первый официальный мяч за "горняков", а добил "Десну" во втором тайме Марлос.

"Десна" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Мораес (31), Марлос (55)

"Десна": Литовка, Братков, Гитченко, Д. Фаворов, Коберидзе (Старенький, 72), Люлька, Мостовой, Огиря, Волков, Филиппов (Ковпак, 81), А. Фаворов (Хлебас, 46)

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Данченко, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, (Дентиньо, 76), Марлос, Алан Патрик (Майкон, 62), Фернандо (Тайсон, 60), Мораес

Предупреждения: Коберидзе (45) – Алан Патрик (24), Ракицкий (90+1)

Интересно, что в воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Десна Чернигов
 
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