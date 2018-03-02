Первый легионер из Хорватии подписал контракт с "Олимпиком"

На родине Вукович выступал в одном клубе с Милевским

Футбольный клуб "Олимпик" усилился полузащитником из Хорватии. Контракт с клубом подписал 25-летний опорный хавбек Йосип Вукович, ставший первым легионером из Хорватии в составе "олимпийцев". Хорват выбрал себе 92-й игровой номер.

Свою карьеру Вукович начинал в академии "Хайдука" из Сплита, но в профессиональном футболе дебютировал в команде "Дугополье" из второй хорватской лиги. Там ему удалось проявить себя, после чего Йосип вернулся в "Хайдук", где провел один полный сезон в команде Игора Тудора. К слову, партнером новичка "Олимпика" тогда был экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.

Далее Вукович выступал в составе "Истры 1961", ФК "Сплит", а последним клубом футболиста был "Витез". В свое время Йосип регулярно призывался под знамена юношеских сборных Хорватии, сыграл один матч за команду U-17 и 12 игр за команду U-19.

Вчера донецкий "Олимпик" усилил позицию центрфорварда. Контракт с клубом сроком на четыре года подписал 21-летний нападающий Юрий Захаркив.

Напомним, в прошлом туре "Олимпик" обыграл "Сталь" (2:0) и сохраняет шансы на попадание в первую шестерку второго этапа чемпионата Украины. Для этого "Олимпику" нужно обыграть "Мариуполь" в следующем туре Премьер-лиги.

Читайте также:

Обзор матча "Олимпик" - "Сталь" в чемпионате Украины

Гол Цыганкова принес "Динамо" победу над "Олимпиком"

"Олимпик" обыграл аутсайдера и вошел в топ-шестерку чемпионата Украины

Где смотреть матч "Динамо" - "Олимпик" в чемпионате Украины

Чемпион Европы вернулся в "Олимпик"

Официально: матч "Карпаты" - "Олимпик" доиграют 21 февраля

