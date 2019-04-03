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Победа с пенальти: обзор матча "Александрия" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f2/b73/5ca4f2b73556f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f2/b73/5ca4f2b73556f.jpg Новости "Горняки" добыли три очка благодаря голу Жуниора Мораеса
"Горняки" увезли три очка из Александрии
"Горняки" увезли три очка из Александрии

Победа с пенальти: обзор матча "Александрия" – "Шахтер"

"Горняки" добыли три очка благодаря голу Жуниора Мораеса

В среду, 3 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и донецким "Шахтером". Поединок вышел довольно конкурентным и завершился победой лидера УПЛ. Единственный гол забил лучший бомбардир чемпионата Жуниор Мораес. 

"Александрия" – "Шахтер" – 0:1
Голы: Жуниор Мораес (12, пен.)

"Александрия": Панькив, Бабогло, Шендрик, Гречишкин, Лучкевич, Задерака (Шастал, 71), Запорожан (Банада, 85), Ситало, Цуриков, Полярус (Пономарь, 78), Ковалец.

"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 86), Алан Патрик (Майкон, 90+1), Веллингтон Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Жуниор Мораес.

Предупреждения: Цуриков (11), Гречишкин (36), Шендрик (81), Ситало (90+4) – Алан Патрик (29), Коваленко (35), Жуниор Мораес (36), Степаненко (60), Тайсон (90+4).

Обзор матча "Александрия" – "Шахтер":

Ранее эксперт Александр Сопко высказался о предстоящем матче Кубка Украины: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо" перед игрой с "Шахтером".
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Александрия
 
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