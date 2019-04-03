Победа с пенальти: обзор матча "Александрия" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f2/b73/5ca4f2b73556f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f2/b73/5ca4f2b73556f.jpg 2019-04-03T20:51:59+03:00 Новости "Горняки" добыли три очка благодаря голу Жуниора Мораеса

"Горняки" увезли три очка из Александрии

В среду, 3 апреля, состоялся матч 23 тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и донецким "Шахтером". Поединок вышел довольно конкурентным и завершился победой лидера УПЛ. Единственный гол забил лучший бомбардир чемпионата Жуниор Мораес.

"Александрия" – "Шахтер" – 0:1

Голы: Жуниор Мораес (12, пен.)



"Александрия": Панькив, Бабогло, Шендрик, Гречишкин, Лучкевич, Задерака (Шастал, 71), Запорожан (Банада, 85), Ситало, Цуриков, Полярус (Пономарь, 78), Ковалец.



"Шахтер": Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 86), Алан Патрик (Майкон, 90+1), Веллингтон Нем (Дентиньо, 80), Тайсон, Жуниор Мораес.



Предупреждения: Цуриков (11), Гречишкин (36), Шендрик (81), Ситало (90+4) – Алан Патрик (29), Коваленко (35), Жуниор Мораес (36), Степаненко (60), Тайсон (90+4).

Обзор матча "Александрия" – "Шахтер":

Ранее эксперт Александр Сопко высказался о предстоящем матче Кубка Украины: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо" перед игрой с "Шахтером".