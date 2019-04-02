Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg 2019-04-02T12:29:45+03:00 Новости Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Старт второго этапа чемпионата Украины по футболу растянулся на всю неделю. 23-й тур УПЛ команды будут играть со 2 по 6 апреля из-за четвертьфиналов Кубка Украины, которые пройдут 7 апреля.

После первого этапа турнирная таблица была разделена на две части. Первая шестерка разыгрывает награды и места в еврокубках. Представители второй шестерки постараются сохранить прописку в УПЛ.

Вторник, 2 апреля

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

ТВ: ZIK

Букмекеры: 2.25-3.10-3.00

Среда, 3 апреля

17:00 "Александрия" – "Шахтер"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 8.00 – 4.20 – 1.35

18:30 "Заря" – "Динамо"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 5.25 – 3.80 – 1.55

19:30 "Львов" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 2.60

Суббота, 6 апреля

14:00 "Олимпик" – "Десна"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 2.60

17:00 "Черноморец" – "Арсенал"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.00

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