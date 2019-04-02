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Сегодня, 12:29
Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg Новости Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге
Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Старт второго этапа чемпионата Украины по футболу растянулся на всю неделю. 23-й тур УПЛ команды будут играть со 2 по 6 апреля из-за четвертьфиналов Кубка Украины, которые пройдут 7 апреля.

После первого этапа турнирная таблица была разделена на две части. Первая шестерка разыгрывает награды и места в еврокубках. Представители второй шестерки постараются сохранить прописку в УПЛ.

Вторник, 2 апреля

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"
ТВ: ZIK
Букмекеры: 2.25-3.10-3.00

Среда, 3 апреля

17:00 "Александрия" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 8.00 – 4.20 – 1.35

18:30 "Заря" – "Динамо"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 5.25 – 3.80 – 1.55

19:30 "Львов" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 2.60

Суббота, 6 апреля

14:00 "Олимпик" – "Десна"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 2.60

17:00 "Черноморец" – "Арсенал"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.00

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1-6 места

 

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР22183152-957
2 ДИНАМО22162440-1150
3 АЛЕКСАНДРИЯ22125531-1941
4 ЗАРЯ2288628-2032
5 ЛЬВОВ2279619-2030
6 МАРИУПОЛЬ2286824-3330

 

7-12 места

 

7 ВОРСКЛА22921118-2829
8 ДЕСНА22841023-2428
9 КАРПАТЫ22561126-3721
10 ОЛИМПИК22481025-3320
11 ЧЕРНОМОРЕЦ22441412-3416
12 АРСЕНАЛ22331612-4212

Ранее мы писали, что белорусский клуб Артема Милевского просился в чемпионат Украины.


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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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