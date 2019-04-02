Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/32b/795/5ca32b79535f0.jpg2019-04-02T12:29:45+03:00Новости
Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге
Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура
Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге
Старт второго этапа чемпионата Украины по футболу растянулся на всю неделю. 23-й тур УПЛ команды будут играть со 2 по 6 апреля из-за четвертьфиналов Кубка Украины, которые пройдут 7 апреля.
После первого этапа турнирная таблица была разделена на две части. Первая шестерка разыгрывает награды и места в еврокубках. Представители второй шестерки постараются сохранить прописку в УПЛ.
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