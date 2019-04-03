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Пять голов и два удаления: обзор матча "Заря" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg Новости Дубль Цыганкова помог киевлянам добыть тяжелую победу над луганским клубом
Киевляне обыграли "Зарю"
Киевляне обыграли "Зарю"

Пять голов и два удаления: обзор матча "Заря" – "Динамо"

Дубль Цыганкова помог киевлянам добыть тяжелую победу над луганским клубом

Сегодня в 23 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде добыло волевую победу над луганской "Зарей". По ходу встречи киевляне уступали с разницей в два мяча, при этом играя в меньшинстве. Но сумели выиграть встречу.

"Заря" – "Динамо" – 2:3
Голы: Караваев (32), Белый (54) - Буяльский (58), Цыганков (63, 82, пен.)

"Заря": Махарадзе, Белый, Литвин, Чеберко, Хомченовский, Силас (Нортон, 60), Казаков, Караваев, Лунев, Будковский (Иванович, 77), Кабаев (Чечер, 71).

"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидорчук, 90+4), Вербич, Шепелев, Цыганков, Шабанов, Шапаренко (Гармаш, 46), Русин (Сидклей, 46).

Предупреждения: Силас (43), Будковский (46), Лунев (56), Кабаев (60), Чечер (81) – Шапаренко (39), Кадар (48, 54), Кендзера (56), Буяльский (84), Вербич (90+1).

Удаления: Белый (69) – Кадар (54).

Гол Караваева:

Удаление Кадара:

Гол Белого:

Гол Буяльского:

Гол Цыганкова:

Удаление Белого:

Второй гол Цыганкова:

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Динамо Киев, Заря Луганск
 
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