Пять голов и два удаления: обзор матча "Заря" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg 2019-04-03T22:09:51+03:00 Новости Дубль Цыганкова помог киевлянам добыть тяжелую победу над луганским клубом

Сегодня в 23 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде добыло волевую победу над луганской "Зарей". По ходу встречи киевляне уступали с разницей в два мяча, при этом играя в меньшинстве. Но сумели выиграть встречу.

"Заря" – "Динамо" – 2:3

Голы: Караваев (32), Белый (54) - Буяльский (58), Цыганков (63, 82, пен.)



"Заря": Махарадзе, Белый, Литвин, Чеберко, Хомченовский, Силас (Нортон, 60), Казаков, Караваев, Лунев, Будковский (Иванович, 77), Кабаев (Чечер, 71).



"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидорчук, 90+4), Вербич, Шепелев, Цыганков, Шабанов, Шапаренко (Гармаш, 46), Русин (Сидклей, 46).



Предупреждения: Силас (43), Будковский (46), Лунев (56), Кабаев (60), Чечер (81) – Шапаренко (39), Кадар (48, 54), Кендзера (56), Буяльский (84), Вербич (90+1).



Удаления: Белый (69) – Кадар (54).

Гол Караваева:

Удаление Кадара:

Гол Белого:

Гол Буяльского:

Гол Цыганкова:

Удаление Белого:

Второй гол Цыганкова:

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.