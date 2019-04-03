Пять голов и два удаления: обзор матча "Заря" – "Динамо"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/504/f59/5ca504f59e258.jpg2019-04-03T22:09:51+03:00Новости
Дубль Цыганкова помог киевлянам добыть тяжелую победу над луганским клубом
Киевляне обыграли "Зарю"
Пять голов и два удаления: обзор матча "Заря" – "Динамо"
Дубль Цыганкова помог киевлянам добыть тяжелую победу над луганским клубом
Сегодня в 23 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде добыло волевую победу над луганской "Зарей". По ходу встречи киевляне уступали с разницей в два мяча, при этом играя в меньшинстве. Но сумели выиграть встречу.
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