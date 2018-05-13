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"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11379/37_main.1526235719.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11379/37_tn.1526235719.jpg Новости Гол Марлоса в ворота "Вереса" стал "золотым"
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Гол Марлоса в ворота "Вереса" стал "золотым"

Донецкий "Шахтер" в 31-м туре чемпионата Украины в Харькове на стадионе "Металлист" обыграл ровненский "Верес" со счетом 1:0 и досрочно завоевал золотые медали Премьер-лиги. Чемпионский гол на свой счет записал полузащитник Марлос, реализовавший пенальти уже на пятой минуте встречи. Добавим, что проведение поединка было под угрозой по вине гостей. Все о скандальном матче "Шахтер" – "Верес".

"Шахтер" – "Верес" – 1:0
Гол: Марлос (5, пен)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Тайсон, Степаненко, Марлос (Веллингтон Нем, 87), Фред, Алан Патрик (Коваленко, 63), Феррейра (Кайоде, 78).

"Верес": Бандура, Лукьянчук, Симинин, Приймак, Мягков (Морозенко, 78), Каленчук, Карасюк, Кожанов (Барабаш, 73), Адамюк, Кулиш, Степанюк.

Предупреждения: Кривцов (44), Фред (64).

Смотрите обзор чемпионского матча "Шахтер" – "Верес" – 1:0 и видео победного гола Марлоса.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Верес Ровно
 
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