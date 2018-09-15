"Шахтер" обыграл "Александрию" в битве лидеров чемпионата Украины

Исход встречи лидеров Премьер-лиги решили гол Марлоса в первом тайме и мяч Коваленко во втором

В центральном матче восьмого тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Александрию". Поединок лидеров сезона и второй команды в турнирной таблице завершился со счетом 2:0 в пользу команды Паулу Фонсеки. Первый гол в середине первого тайма забил бразильский полузащитник с украинским паспортом Марлос: он в падении переправил мяч в сетку после передачи от Сергея Болбата.

В концовке встречи Виктор Коваленко, который вышел на замену десятью минутами ранее, удвоил преимущество "Шахтера". Украинский полузащитник в касание отправил мяч в угол ворот соперника после передачи от Алана Патрика.

Отметим, что "Шахтер" больше владел мячом (60 процентов против 40 у "Александрии"), чаще бил по воротам (8:5) и подал больше угловых (4:0). Перед матчем эксперты называли "горняков" большими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составлял всего 1.25, тогда как на победу "Александрии" можно было сделать ставку с коэффициентом 11.5, а на ничью – 6.00.

После этого матча в активе "Шахтера" стало 21 очко, а у "Александрии" осталось 16 баллов. Свой следующий матч в чемпионате Украины "Шахтер" проведет 23 сентября в Харькове против "Черноморца", а "Александрия" днем ранее сыграет с "Мариуполем" на выезде.

Позже в субботу свой матч восьмого тура Премьер-лиги проведут "Карпаты" и "Ворскла", начало поединка – в 17:00.

"Александрия" – "Шахтер" – 0:2 (0:1)

Гол: Марлос (26), Коваленко (88)

Желтые карточки: Цуриков (17) – Степаненко (37), Ракицкий (67)

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Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" продолжает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.