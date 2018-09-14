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8 тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица https://www.segodnya.ua/img/article/11710/0_main.1536934021.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11710/0_tn.1536934021.jpg Новости "Александрия" и "Шахтер" сыграют в субботу, "Заря" и "Динамо" сразятся в воскресенье
&quot;Александрия&quot; - &quot;Шахтер&quot;: центральный матч 8 тура чемпионата Украины
"Александрия" - "Шахтер": центральный матч 8 тура чемпионата Украины

8 тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица

"Александрия" и "Шахтер" сыграют в субботу, "Заря" и "Динамо" сразятся в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу проходят поединки восьмого тура Премьер-лиги. Центральными можно назвать два матча: "Александрия" – "Шахтер" в субботу и "Заря" – "Динамо" в воскресенье.

Пятница, 14 сентября

19:00 "Десна" – "Арсенал"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.50

Суббота, 15 сентября:

14:00 "Александрия" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 9.80 – 6.00 – 1.27

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"
ТВ: ZIK
Букмекеры: 2.55 – 3.15 – 2.95

Воскресенье, 16 сентября:

14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.75

17:00 "Заря" – "Динамо"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 5.00 – 3.80 – 1.70

19:30 "Черноморец" – "Львов"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.95 – 3.05 – 4.70

Таблица чемпионата Украины:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 7 6 0 1 18-4 18
2  АЛЕКСАНДРИЯ 7 5 1 1 10-3 16
3  ДИНАМО
 6 4 1 1 5-3 13
4  ЗАРЯ 7 3 2 2 9-5 11
5  ЧЕРНОМОРЕЦ 7 2 3 2 7-7 9
6  ОЛИМПИК 7 2 3 2 8-10 9
7  ВОРСКЛА 7 3 0 4 6-10 9
8  КАРПАТЫ 7 2 2 3 8-9 8
9  ДЕСНА 7 2 1 4 8-9 7
10  ЛЬВОВ 7 1 3 3 7-9 6
11  МАРИУПОЛЬ 6 1 1 4 7-13 4
12  АРСЕНАЛ 7 1 1 5 4-15 4

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех сыгранных матчей доступна на нашем сайте в соответствующем разделе.

Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

А несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.

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Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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