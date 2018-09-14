8 тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица

"Александрия" и "Шахтер" сыграют в субботу, "Заря" и "Динамо" сразятся в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу проходят поединки восьмого тура Премьер-лиги. Центральными можно назвать два матча: "Александрия" – "Шахтер" в субботу и "Заря" – "Динамо" в воскресенье.

Пятница, 14 сентября

19:00 "Десна" – "Арсенал"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.50

Суббота, 15 сентября:

14:00 "Александрия" – "Шахтер"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 9.80 – 6.00 – 1.27

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

ТВ: ZIK

Букмекеры: 2.55 – 3.15 – 2.95

Воскресенье, 16 сентября:

14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.75

17:00 "Заря" – "Динамо"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 5.00 – 3.80 – 1.70

19:30 "Черноморец" – "Львов"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.95 – 3.05 – 4.70

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 7 6 0 1 18-4 18 2 АЛЕКСАНДРИЯ 7 5 1 1 10-3 16 3 ДИНАМО

6 4 1 1 5-3 13 4 ЗАРЯ 7 3 2 2 9-5 11 5 ЧЕРНОМОРЕЦ 7 2 3 2 7-7 9 6 ОЛИМПИК 7 2 3 2 8-10 9 7 ВОРСКЛА 7 3 0 4 6-10 9 8 КАРПАТЫ 7 2 2 3 8-9 8 9 ДЕСНА 7 2 1 4 8-9 7 10 ЛЬВОВ 7 1 3 3 7-9 6 11 МАРИУПОЛЬ 6 1 1 4 7-13 4 12 АРСЕНАЛ 7 1 1 5 4-15 4

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех сыгранных матчей доступна на нашем сайте в соответствующем разделе.

Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

А несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.