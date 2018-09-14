8 тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица

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"Александрия" и "Шахтер" сыграют в субботу, "Заря" и "Динамо" сразятся в воскресенье
В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу проходят поединки восьмого тура Премьер-лиги. Центральными можно назвать два матча: "Александрия" – "Шахтер" в субботу и "Заря" – "Динамо" в воскресенье.
Пятница, 14 сентября
19:00 "Десна" – "Арсенал"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 4.10 – 6.50
Суббота, 15 сентября:
14:00 "Александрия" – "Шахтер"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 9.80 – 6.00 – 1.27
17:00 "Карпаты" – "Ворскла"
ТВ: ZIK
Букмекеры: 2.55 – 3.15 – 2.95
Воскресенье, 16 сентября:
14:00 "Олимпик" – "Мариуполь"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.75
17:00 "Заря" – "Динамо"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 5.00 – 3.80 – 1.70
19:30 "Черноморец" – "Львов"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.95 – 3.05 – 4.70
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|7
|6
|0
|1
|18-4
|18
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|7
|5
|1
|1
|10-3
|16
|3
| ДИНАМО
|6
|4
|1
|1
|5-3
|13
|4
|ЗАРЯ
|7
|3
|2
|2
|9-5
|11
|5
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|6
|ОЛИМПИК
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|7
|ВОРСКЛА
|7
|3
|0
|4
|6-10
|9
|8
|КАРПАТЫ
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|9
|ДЕСНА
|7
|2
|1
|4
|8-9
|7
|10
|ЛЬВОВ
|7
|1
|3
|3
|7-9
|6
|11
|МАРИУПОЛЬ
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|12
|АРСЕНАЛ
|7
|1
|1
|5
|4-15
|4
Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех сыгранных матчей доступна на нашем сайте в соответствующем разделе.
Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.
А несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке. Но и в этом случае отставке не было суждено состояться – президент клуба уговорил наставника продолжить работу.Читайте также: