"Динамо" не смогло победить в третьей игре в чемпионате Украины подряд

"Заря" и "Динамо" сыграли вничью в Запорожье – 1:1

В восьмом туре украинской Премьер-лиги "Заря" и "Динамо" сыграли вничью. Поединок прошел в воскресенье в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и завершился со счетом 1:1. Для команды Александра Хацкевича это уже третий поединок в чемпионате Украины подряд, когда команда не может одержать победу (до этого были 1:1 с "Черноморцем" и 0:2 с "Карпатами").

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма, когда Артем Громов удачно сыграл на добивании. В середине второго тайма счет сравнял Сергей Сидорчук, который издали пробил точно в угол ворот "Зари".

На последних минутах встречи был удален Владислав Кабаев: нападающий "Зари" получил вторую желтую карточку.

После этого матча в активе "Динамо" стало 14 очков, киевляне идут на третьем месте с турнирной таблице. У "Зари" стало 12 очков и четвертое место.

Свой следующий матч в чемпионате Украины "Динамо" проведет 23 сентября против "Десны", а "Заря" в тот же день сыграет в гостях с "Ворсклой".

"Заря" – "Динамо" – 1:1 (1:0)

Голы: Артем Громов (44) – Сергей Сидорчук (67)

Желтые карточки: Кабаев (41), Силас (69), Харатин (89), Кабаев (90+3) – Буяльский (31), Шепелев (46), Цыганков (90+2)

Удаление: Кабаев (90+3, повторнок предупреждение)

Напомним, что ранее в центральном матче восьмого тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Александрию" со счетом 2:0.