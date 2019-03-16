"Шахтер" завершил первую часть чемпионата минимальной победой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d2f/2f1/5c8d2f2f15d3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d2f/2f1/5c8d2f2f15d3c.jpg 2019-03-16T19:15:00+02:00 Новости Жуниор Мораес принес победу "горнякам" над "Зарей"

Сегодня был сыгран матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером". Нельзя сказать, что поединок был богатым на голевые моменты, но чемпион таки выжал свой максимум из минимума. На 25-й минуте Болбат подал на дальний угол вратарской, где Мораес в касание отправил мяч в сетку.

В начале второго тайма "горняки" создали еще один острый момент, но Коваленко пробил с хорошей позиции во вратаря. Потом был еще один полумомент у Мораеса, на том все и закончилось.

"Шахтер" выиграл – 1:0 и завершил первый этап первым, набрав 57 очков. "Заря" на четвертой позиции – 32 очка.

Напомним, что сегодня прошел еще один матч в Премьер-лиге. Борющаяся за бронзовые медали "Александрия" на выезде разгромила "Черноморец". И теперь в турнирной таблице "Александрия" опережает "Зарю" на девять очков.

Ранее мы писали, что перед игрой с "Зарей" "Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса, которые, по словам гендиректора "горняков" Сергея Палкина, "в будущем станут звездами европейского футбола".