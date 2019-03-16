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Сегодня, 19:15
"Шахтер" завершил первую часть чемпионата минимальной победой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d2f/2f1/5c8d2f2f15d3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d2f/2f1/5c8d2f2f15d3c.jpg Новости Жуниор Мораес принес победу "горнякам" над "Зарей"
Борьба за верховой мяч
Борьба за верховой мяч

"Шахтер" завершил первую часть чемпионата минимальной победой

Жуниор Мораес принес победу "горнякам" над "Зарей"

Сегодня был сыгран матч 22 тура чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером". Нельзя сказать, что поединок был богатым на голевые моменты, но чемпион таки выжал свой максимум из минимума. На 25-й минуте Болбат подал на дальний угол вратарской, где Мораес в касание отправил мяч в сетку.

В начале второго тайма "горняки" создали еще один острый момент, но Коваленко пробил с хорошей позиции во вратаря. Потом был еще один полумомент у Мораеса, на том все и закончилось.

"Шахтер" выиграл – 1:0 и завершил первый этап первым, набрав 57 очков. "Заря" на четвертой позиции – 32 очка.

Напомним, что сегодня прошел еще один матч в Премьер-лиге. Борющаяся за бронзовые медали "Александрия" на выезде разгромила "Черноморец". И теперь в турнирной таблице "Александрия" опережает "Зарю" на девять очков.

Ранее мы писали, что перед игрой с "Зарей" "Шахтер" представил новичков Тете и Маркоса, которые, по словам гендиректора "горняков" Сергея Палкина, "в будущем станут звездами европейского футбола".
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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Заря Луганск
 
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