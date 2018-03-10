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Сегодня, 16:05  Версия для печати  Отправить другу
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"Сталь" в гостях обыграла "Зирку" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11211/94_main.1520690701.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11211/94_tn.1520690701.jpg Новости Каменский клуб повысил свои шансы на сохранение прописки
Фото ФК &quot;Зирка&quot;
Фото ФК "Зирка"

"Сталь" в гостях обыграла "Зирку" в чемпионате Украины

Каменский клуб повысил свои шансы на сохранение прописки

Сегодня в матче 23 тура чемпионата Украины по футболу сошлись команды второй топ-шестерки – "Зирка" принимала "Сталь".

Клуб из Кропивницкого был фаворитом встречи, однако гостям удалось добиться победы и повысить свои шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

"Сталь" забила два гола до перерыва. Сначала Кузык точно положил мяч низом в левый угол, а за ним Джонатан в касание отправил мяч в сетку.

"Зирка" вернулась в игру сразу после перерыва, когда Цюпа головой замкнул навес со штрафного.

Но спасти матч хозяевам не удалось.

"Зирка" – "Сталь" – 1:2
Голы: Цюпа (53) – Кузык (37), Джонатан (45+1)

"Зирка": Паст, Братков, Маткобожик, Цюпа, Драченко, Загальский, Гедж, Дришлюк (Рассадкин, 69), Кондраков (Прядун, 44), Ямполь (Рулье, 55), Билоног.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко, Мысык, Климчук (Копытов, 82), Месхи (Хоцяновский, 76), Задерака (Нуриев, 90+2), Якимов, Кузык.

Напомним, что тур стартовал вчера. В Полтаве местная "Ворскла" разгромно проиграла донецкому "Шахтеру".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, Сталь Каменское

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