"Сталь" в гостях обыграла "Зирку" в чемпионате Украины

Каменский клуб повысил свои шансы на сохранение прописки

Сегодня в матче 23 тура чемпионата Украины по футболу сошлись команды второй топ-шестерки – "Зирка" принимала "Сталь".

Клуб из Кропивницкого был фаворитом встречи, однако гостям удалось добиться победы и повысить свои шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге.

"Сталь" забила два гола до перерыва. Сначала Кузык точно положил мяч низом в левый угол, а за ним Джонатан в касание отправил мяч в сетку.

"Зирка" вернулась в игру сразу после перерыва, когда Цюпа головой замкнул навес со штрафного.

Но спасти матч хозяевам не удалось.

"Зирка" – "Сталь" – 1:2

Голы: Цюпа (53) – Кузык (37), Джонатан (45+1)

"Зирка": Паст, Братков, Маткобожик, Цюпа, Драченко, Загальский, Гедж, Дришлюк (Рассадкин, 69), Кондраков (Прядун, 44), Ямполь (Рулье, 55), Билоног.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко, Мысык, Климчук (Копытов, 82), Месхи (Хоцяновский, 76), Задерака (Нуриев, 90+2), Якимов, Кузык.

Напомним, что тур стартовал вчера. В Полтаве местная "Ворскла" разгромно проиграла донецкому "Шахтеру".