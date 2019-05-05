Три гола за восемь минут: как "Черноморец" обыграл "Десну"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f28/ec1/5ccf28ec1f601.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f28/ec1/5ccf28ec1f601.jpg2019-05-05T21:18:29+03:00Новости
Одесситы добыли волевую победу в Чернигове долгое время уступая в счете
Мусолитин поставил точку в матче
Три гола за восемь минут: как "Черноморец" обыграл "Десну"
Одесситы добыли волевую победу в Чернигове долгое время уступая в счете
Сегодня в Чернигове прошел матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, местная "Десна" принимала одесский "Черноморец". На финише украинской Премьер-лиги хозяева уже не имеют турнирной мотивации, а вот "Черноморец" пытается сохранить место в Премьер-лиге.
"Морякам" удалось добыть сверхважные три очка, хотя долгое время они уступали в счете. Но за восемь минут забили "Десне" три гола и праздновали победу.
"Десна" – "Черноморец" – 2:4 Голы: А. Фаворов (13), Гитченко (22) – Вильхамссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)
"Десна": Литовка, Гитченко, Д. Фаворов, Имереков, Немчанинов, Картушов, Богданов, Люлька (Сергийчук, 76), Безбородько (Парцвания, 84), Хлебас (Филиппов, 73), А. Фаворов.
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