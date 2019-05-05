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Три гола за восемь минут: как "Черноморец" обыграл "Десну" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/f28/ec1/5ccf28ec1f601.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/f28/ec1/5ccf28ec1f601.jpg Новости Одесситы добыли волевую победу в Чернигове долгое время уступая в счете
Мусолитин поставил точку в матче
Мусолитин поставил точку в матче

Три гола за восемь минут: как "Черноморец" обыграл "Десну"

Одесситы добыли волевую победу в Чернигове долгое время уступая в счете

Сегодня в Чернигове прошел матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу, местная "Десна" принимала одесский "Черноморец". На финише украинской Премьер-лиги хозяева уже не имеют турнирной мотивации, а вот "Черноморец" пытается сохранить место в Премьер-лиге.

"Морякам" удалось добыть сверхважные три очка, хотя долгое время они уступали в счете. Но за восемь минут забили "Десне" три гола и праздновали победу.

"Десна" – "Черноморец" – 2:4
Голы: А. Фаворов (13), Гитченко (22) – Вильхамссон (18, 86), Павлов (90+1), Мусолитин (90+4)

"Десна": Литовка, Гитченко, Д. Фаворов, Имереков, Немчанинов, Картушов, Богданов, Люлька (Сергийчук, 76), Безбородько (Парцвания, 84), Хлебас (Филиппов, 73), А. Фаворов.

"Черноморец": Кожухарь, Грачев, Трубочкин (Павлов, 78), Рыжук, Морозенко (Хамелюк, 57), Мусолитин, Норенков, Танчик, Бабенко, Вильямссон, Коваль (Семенов, 64)

Предупреждения: Гитченко (17), Богданов (19), А. Фаворов (46), Д. Фаворов (46), Картушов (56) – Коваль (36), Бабенко (43), Павлов (88).

Напомним, что сегодня во Львове сошлись "Карпаты" и "Арсенал", которым также грозит понижение в классе. "Арсенал" добыл победу со счетом – 2:1.
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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Десна Чернигов
 
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