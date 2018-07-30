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В чемпионате Украины по футболу ввели "Золотой матч" https://www.segodnya.ua/img/article/11585/16_main.1532934377.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11585/16_tn.1532934377.jpg Новости Стало известно, как будет определяться чемпион Украины по футболу
В чемпионате Украины по футболу ввели "Золотой матч"

В чемпионате Украины по футболу ввели "Золотой матч"

Стало известно, как будет определяться чемпион Украины по футболу

В украинской Премьер-лиге изменен регламент с нынешнего сезона. Теперь чемпион страны может определиться в "Золотом матче". Согласно новому регламенту если обе команды, которые заняли первое место, имеют в активе одинаковое количество очков, то их место в таблице определяется по количеству набранных очков в личном противостоянии команд. Если и тут равенство то дальше берется во внимание разница мячей в личных встречах, затем большее количество забитых голов одной из команд, потом лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата. Если разница одинаковая, тогда выиграет тот, у кого больше забитых.

Если после всех этих показателей все равно будет равенство между командами, тогда будет проводиться "Золотой матч". Решение о месте его проведения будет принимать дирекция УПЛ. В "Золотом матче" в случае ничьи в основное время будет назначено дополнительное, если и там не определится победитель, то команды будут пробивать серию пенальти.

Напомним, что в этот уикенд прошли поединки второго тура чемпионата Украины: "Динамо" и "Шахтер" обыграли новичков УПЛ.
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Источник: Премьер-лига
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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