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В чемпионате Украины состоялась вторая тренерская отставка сезона https://www.segodnya.ua/img/article/11633/8_main.1534409403.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11633/8_tn.1534409403.jpg Новости Вслед за коучем "Львова" без работы остался руководитель "Карпат"
Олег Бойчишин. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Олег Бойчишин. Фото ФК "Карпаты"

В чемпионате Украины состоялась вторая тренерская отставка сезона

Вслед за коучем "Львова" без работы остался руководитель "Карпат"

Украинский специалист Олег Бойчишин больше не исполняет обязанности главного тренера львовских "Карпат" – соответствующее решение принял вице-президент "львов" Олег Смалийчук. При этом, руководитель клуба надеется на то, что Олег Иванович примет предложение продолжить сотрудничество в "Карпатах" на другой должности.

Нового главного тренера будут представлены команде в ближайшее время.

После четырех туров стартовавшего чемпионата Украины "Карпаты" набрали только четыре балла и занимают восьмое место в турнирной таблице. Львовяне одержали только одну победу – над "Черноморцем" (1:0), сыграли вничью с "Олимпиком" (2:2) и проиграли "Александрии" (0:2) и "Заре" (0:1)

Напомним, вчера стало известно, что бразильский наставник Жилмар был уволен из ФК "Львов" из-за отсутствия тренерской лицензии нужного уровня, чтобы тренировать клуб украинской Премьер-лиги.

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.

"Львов" в четырех турах Премьер-лиги под руководством Жилмара набрал четыре очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. "Львов" пока одержал только одну победу – над аутсайдером киевским "Арсеналом".

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Источники: Офіційний сайт ФК "Карпати", Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олег Бойчишин
 
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