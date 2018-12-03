  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 18:25  Версия для печати  Отправить другу
×
В погоне за "Александрией": где смотреть матч "Динамо" – "Черноморец" https://www.segodnya.ua/img/article/11946/10_main.1543854327.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11946/10_tn.1543854327.jpg Новости Список трансляций заключительного матча 17-го тура чемпионата Украины
Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В погоне за "Александрией": где смотреть матч "Динамо" – "Черноморец"

Список трансляций заключительного матча 17-го тура чемпионата Украины

17-й тур чемпионата Украины завершится 3 декабря в Киеве. Столичное "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет одного из аутсайдеров Премьер-лиги одесский "Черноморец". Матч начнется в 18:30 и будет показан в прямом эфире на телеканале "2+2".

Киевляне на прошлой неделе гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а вот во внутреннем чемпионате успехами похвастаться не может. "Динамо" проиграло три из последних пяти матчей в чемпионате Украины и опустилось на третью строчку в турнирной таблице.

"Черноморец" в прошлом туре обыграл другую команду из Киева – "Арсенал". А до этого имел девятиматчевую серию из поражений. Ситуация в клубе настолько плачевная, что руководству приходилось даже проводить домашние матчи без болельщиков, чтобы не рисковать нарваться на их недовольство.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.14, на ничью – 7.00, на победу "Черноморца" – 12.00.

Интересные факты и возможные события:

  • "Динамо" может забить 1750-й гол в чемпионатах (еще 2 мяча)
  • Это будет 700-й матч "Черноморца" в УПЛ
  • "Моряки" могут одержать 90-ю гостевую победу в чемпионатах
  • "Динамо" с 23 сентября не играет вничью в УПЛ – уже 9 матчей подряд: 6 побед и 3 поражения
  • "Черноморец" с 31 августа обходится без ничьих в чемпионате – 10 туров подряд: победа и 9 поражений
  • Проигрышная гостевая серия одесского клуба продолжается в чемпионате: 5 игр, мячи 3:11.
  • "Динамо" может в УПЛ при Александре Хацкевиче в 10-й раз сыграть вничью
  • 20-й гостевой матч Ангела Червенкова у руля различных клубов УПЛ
  • 150-й матч в чемпионатах может провести Сергей Сидорчук, 50-й – Александр Андриевский (оба – "Динамо")
  • 15-й гол в УПЛ может забить Владислав Калитвинцев ("Динамо")
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, где смотреть, Черноморец Одесса
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"