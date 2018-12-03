В погоне за "Александрией": где смотреть матч "Динамо" – "Черноморец"

Список трансляций заключительного матча 17-го тура чемпионата Украины

17-й тур чемпионата Украины завершится 3 декабря в Киеве. Столичное "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет одного из аутсайдеров Премьер-лиги одесский "Черноморец". Матч начнется в 18:30 и будет показан в прямом эфире на телеканале "2+2".

Киевляне на прошлой неделе гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, а вот во внутреннем чемпионате успехами похвастаться не может. "Динамо" проиграло три из последних пяти матчей в чемпионате Украины и опустилось на третью строчку в турнирной таблице.

"Черноморец" в прошлом туре обыграл другую команду из Киева – "Арсенал". А до этого имел девятиматчевую серию из поражений. Ситуация в клубе настолько плачевная, что руководству приходилось даже проводить домашние матчи без болельщиков, чтобы не рисковать нарваться на их недовольство.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.14, на ничью – 7.00, на победу "Черноморца" – 12.00.

Интересные факты и возможные события: