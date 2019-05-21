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Сегодня, 19:10
"Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины Новости Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд

"Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины

Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд

Полтавская "Ворскла" одержала выездную победу над "Десной" в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины. Победный гол в первом тайме записал на свой счет сербский полузащитник Тодор Петрович. Это его первый мяч в футболке украинского клуба. Благодаря этой победе "Ворскла" обошла "Десну" в турнирной таблице и возглавила вторую шестерку Премьер-лиги.

Отметим, что "Ворскла" не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Украины после серии из четырех поражений подряд. А "Десна" выиграла лишь один матч из последних пяти.

"Десна" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Петрович (31)

"Десна": Литовка, Имереков, Парцвания, Немчанинов, Мостовой, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хлебас, Безбородько (Филиппов, 75), Сергийчук (Картушов, 46).

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Сакив (Шехич, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоец, Васин (Мысык, 68).

Предупреждения: Коломоец (38), Безбородько (45), Васин (63), Ткаченко (80), Шехич (82), Мартыненко (86).

Напомним, что в главном поединке тура в Харькове встретятся "Шахтер" и "Динамо". В принципиальном дерби турнирной интриги нет – "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины еще в прошлом туре. Однако даже в этом случае команды обещают показать качественный футбол для болельщиков.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Десна Чернигов
 
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