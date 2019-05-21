"Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины2019-05-21T19:10:00+03:00Новости
Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд
"Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины
Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд
Полтавская "Ворскла" одержала выездную победу над "Десной" в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины. Победный гол в первом тайме записал на свой счет сербский полузащитник Тодор Петрович. Это его первый мяч в футболке украинского клуба. Благодаря этой победе "Ворскла" обошла "Десну" в турнирной таблице и возглавила вторую шестерку Премьер-лиги.
Отметим, что "Ворскла" не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Украины после серии из четырех поражений подряд. А "Десна" выиграла лишь один матч из последних пяти.
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