"Ворскла" обыграла "Десну" в битве за лидерство во второй шестерке чемпионата Украины 2019-05-21T19:10:00+03:00 Новости Полтавский клуб не проигрывает пять матчей подряд

Полтавская "Ворскла" одержала выездную победу над "Десной" в стартовом матче 30-го тура чемпионата Украины. Победный гол в первом тайме записал на свой счет сербский полузащитник Тодор Петрович. Это его первый мяч в футболке украинского клуба. Благодаря этой победе "Ворскла" обошла "Десну" в турнирной таблице и возглавила вторую шестерку Премьер-лиги.

Отметим, что "Ворскла" не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Украины после серии из четырех поражений подряд. А "Десна" выиграла лишь один матч из последних пяти.

"Десна" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Петрович (31)

"Десна": Литовка, Имереков, Парцвания, Немчанинов, Мостовой, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хлебас, Безбородько (Филиппов, 75), Сергийчук (Картушов, 46).

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Сакив (Шехич, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоец, Васин (Мысык, 68).

Предупреждения: Коломоец (38), Безбородько (45), Васин (63), Ткаченко (80), Шехич (82), Мартыненко (86).

Напомним, что в главном поединке тура в Харькове встретятся "Шахтер" и "Динамо". В принципиальном дерби турнирной интриги нет – "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины еще в прошлом туре. Однако даже в этом случае команды обещают показать качественный футбол для болельщиков.