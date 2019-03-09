"Ворскла" вдевятером не проиграла "Десне" в чемпионате Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3f1/167/5c83f11677b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3f1/167/5c83f11677b33.jpg 2019-03-09T19:00:12+02:00 Новости Прямые конкуренты за выход в первую ТОП-6 завершили встречу вничью

В субботу, 9 марта, проходят матчи 21-го тура первого этапа чемпионата Украины по футболу. В Полтаве сошлись прямые конкуренты за место в шестерке команд, которая поведет борьбу за еврокубки – "Ворскла" принимала "Десну". До матча обе команды с 27-ю очками делили шестую позицию. После игры ничего в турнирной таблице не изменилось. Встреча завершилась вничью – 0:0.

Гости начали более активно поединок, но уверенно играл Шуст, который в первые десять минут трижды выручил. Да и до перерыва голкиперу "Ворсклы" пришлось чаще вступать в игру, чем его визави.

Во втором тайме моментов больше не стало, хотя и полтавчане пытались идти в атаку. В одном из эпизодов Литовка отбил перед собой после мощного удара Кане, а потом не дал добить Артуру.

Доигрывала встречу "Ворскла" вдевятером. За два предупреждения ушли с поля Кане (83-я минута) и Волков (90+3-я). Но счет так и не был открыт.

Теперь в последнем туре "Десна" сыграет дома со "Львовом", а "Ворскла" поедет в гости к "Арсеналу".

Напомним, что сегодня уже один матч в Премьер-лиге завершился. "Мариуполь" и "Черноморец" расписали безголевую ничью.

Ранее мы давали десятку трансферов украинских клубов в зимнее межсезонье: