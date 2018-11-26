Ярмоленко за употребление допинга ожидают два года дисквалификации

В организме 20-летнего защитника "Черноморца" нашли запрещенный препарат

Однофамилец лучшего действующего бомбардира сборной Украины Андрея Ярмоленко – 20-летний защитник "Черноморца" Артем Ярмоленко – попался на употреблении допинга. О том, что в августовской пробе футболиста был обнаружен запрещенный с января 2018 года препарат остарин, сообщила в своем эфире передача "Великий футбол" на телеканале "Футбол-1".

"Мы получили от лаборатории результат анализа, который является положительным, на запрещенное вещество, и в соответствии с этим мы должны принять решение о временном отстранении спортсмена от спортивной деятельности, от соревновательной деятельности, от тренировок, пока не будет вынесено решение по этому делу, – сообщил в эфире телепередачи заместитель председателя Антидопигового Центра Украины Ярослав Кручек. – Дело в том, что в любом случае, если препарат в организме спортсмена – это уже нарушение. Это уже будет санкция.

Санкция за нарушение антидопинговых правил из-за наличия этого препарата предусматривает отстранение до четырех лет. Спортсмен признал сразу нарушение антидопинговых правил. Не пришел, не написал, что ничего не употреблял, что это все ложь и клевета. Он сказал: "Да, я доверяю этому анализу. Я в нем не сомневаюсь. Я буду искать варианты, каким образом это могло произойти".

Без футбола Ярмоленко уже два месяца. С тех пор не выходит на контакт с прессой и все объяснения дает только Антидопинговом Центру. В "Черноморце" провели внутреннее расследование, чтобы выяснить – чья это вина – игрока или клубного врача.

Приговор Антидопингового Центра Артема Ярмоленко ждет в январе.

Тем временем в матче 16-м тура чемпионата Украины "Черноморец" прервал свою антирекордную серию из девяти поражений кряду.

Недавно выяснилось, что капитан "Реала" Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который в 2018 году проводился в Киеве, но УЕФА это скрыл.