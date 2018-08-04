"Заря" и "Черноморец" расписали ничью

"Морякам" удалось отыграться во втором тайме

Сегодня в матче третьего тура украинской Премьер-лиги встречались луганская "Заря" и одесский "Черноморец". Соседи по турнирной таблице остались рядом и после поединка, расписав ничью – 1:1.

Счет открыли хозяева поля. На 23-й минуте после подачи с углового Рафаэль головой отправил мяч в сетку. "Морякам" удалось отыграться после перерыва. На 59-й минуте Савченко мастерски пробил со штрафного.

После трех матчей обе команды имеют по четыре очка и разницу мячей – 3-3.

Интересно, что перед самим стартом сезона клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды.

Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0)