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"Заря" и "Черноморец" расписали ничью https://www.segodnya.ua/img/article/11600/32_main.1533407569.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11600/32_tn.1533407569.jpg Новости "Морякам" удалось отыграться во втором тайме
"Заря" и "Черноморец" расписали ничью

"Заря" и "Черноморец" расписали ничью

"Морякам" удалось отыграться во втором тайме

Сегодня в матче третьего тура украинской Премьер-лиги встречались луганская "Заря" и одесский "Черноморец". Соседи по турнирной таблице остались рядом и после поединка, расписав ничью – 1:1.

Счет открыли хозяева поля. На 23-й минуте после подачи с углового Рафаэль головой отправил мяч в сетку. "Морякам" удалось отыграться после перерыва. На 59-й минуте Савченко мастерски пробил со штрафного.

После трех матчей обе команды имеют по четыре очка и разницу мячей – 3-3.

Интересно, что перед самим стартом сезона клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды

Напомним, что в пятницу состоялся центральный матч третьего тура чемпионата Украины – киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" (1:0) 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Черноморец Одесса
 
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