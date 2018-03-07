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"Зирка" не собирается сниматься с чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11205/54_main.1520425933.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11205/54_tn.1520425933.jpg Новости Президент клуба вместе с исполнительным директором и тренером обсудили текущие и перспективные планы
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Зирка" не собирается сниматься с чемпионата Украины

Президент клуба вместе с исполнительным директором и тренером обсудили текущие и перспективные планы

Президент кропивницкой "Зирки" Максим Березкин опроверг слухи о снятии команды с чемпионата Украины. 

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб прекратит свое существование по окончании текущего сезона. Из-за финансовых проблем "Зирка" единственной из представителей Премьер-лиги проводила зимний сбор в Украине.

"Я уже привык к слухам вокруг команды, которые формируют люди, чем-то обиженные на футбол, футболистов, тренеров и меня лично, но с каждым разом слухи становятся все более странными.

Интересно, что вчера мы провели рабочую встречу вместе с исполнительным директором клуба Андреем Перевозником и главным тренером команды Романом Монаревым, на которой обсудили текущие и перспективные планы. Мало того, как раз вчера я лично общался с потенциальным новичком команды, и настаивал на заключении контракта минимум на два года, ведь нет смысла создавать команду на год, чтобы просто "поиграть в футбол".

В январе я не скрывал того факта, что в клубе возникла небольшая задолженность, которую мы уверенно гасим. Мы не поехали на зарубежный сбор, как делали последние пять лет, даже еще в Первой лиге. Команда в этом году провела сбор в Никополе и ничего страшного я в этом не вижу", – сказал Березкин клубному сайту.

Напомним, что на втором этапе чемпионата Украины "Зирка" будет выступать во второй шестерке, которая будет бороться за сохранение прописки в лиге. Согласно регламенту, худшая команда автоматически вылетит в Первую лигу, еще две команды сыграют в переходных матчах. 

Такого еще не было: что светит чемпионату Украины весной. Раздвоенный чемпионат может получить снайперский рекорд и недокомплект на финише.

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Тэги: футбол, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий

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