Такого еще не было: что светит чемпионату Украины весной

Раздвоенный чемпионат может получить снайперский рекорд и недокомплект на финише

Чемпионат Украины отныне - в двух параллельных мирах. Топ-6 клубов разыграют 5 путевок в еврокубки, шестерка худших - право остаться в элите. "Сегодня" выделила пять событий, которые по итогам финальных 10 туров могут произойти впервые в 26-летней истории нашей "вышки".

МЕГАРЫВОК ИЗ НИЗОВ. Попасть в еврокубки могут сразу две команды, еще в прошлом сезоне выступавшие в Первой лиге – "Верес" и "Мариуполь". Такого прорыва из низов наш футбол еще не знал. У азовцев одна из самых мощных по именам дружин - Болбат, Тотовицкий, Борячук. А ровенчане в этом ЧУ сделали то, что не удалось никому другому, - взяли четыре очка в играх с "Динамо". Хоть эта пара и замыкает верхний секстет, но до идущей четвертой "Зари" - всего один пункт.



ПРЯМОТА "ВОРСКЛЫ". При Сачко полтавчане дважды проваливали квалификацию Лиги Европы, уступив "Жилине" и "Локомотиве". Но сейчас у них есть шанс впервые в истории напрямую попасть в группу ЛЕ (а заодно получить 2,6 млн евро от УЕФА). Осталось сохранить за собой третью строчку УПЛ.



РЕКОРД ФАКУНДО. Еще никто в истории ЧУ не забивал больше 25 мячей за сезон. Но у Феррейры есть реальные шансы побить рекорд Мхитаряна. В активе у аргентинца уже 17 голов, нужно добавить еще 9. График Факундо (0,77 мяча за игру) чуть отстает от рекордного. Но если "Шахтер" с Феррейрой сохранят суперформу, быть новому ориентиру.



УХОД ПРАРОДИТЕЛЕЙ. Вполне может статься, что в рядах "вышки" впервые останутся всего три участника премьерного ЧУ-92: "Шахтер", "Динамо" и "Заря". Так случится, если вылетят "Карпаты" и "Черноморец". Одесситов, по состоянию на сейчас, за сохранение прописки в элите ждет плей-офф со второй командой Первой лиги. Львовяне пока вне зоны вылета, но если не оспорят снятие шести очков за долги, то опустятся на последнюю строчку. И - прощай, УПЛ.



НЕДОКОМПЛЕКТ. Впервые в истории к финишу чемпионата Украины могут прийти всего 11 клубов. Если "Динамо" снова не явится в Мариуполь 31 марта, киевлян, по регламенту, снимут с соревнований. Накануне в ДК заявили, что приедут, "если ситуация будет спокойной, и мы получим гарантии безопасности". Практически то же звучало и перед августовской неявкой, за которую "бело-синим" было засчитано поражение 0:3, подтвержденное судом Лозанны.