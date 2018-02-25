Битва за "бронзу": обзор матча "Заря" – "Ворскла" в чемпионате Украины

Голы и лучшие моменты матча 21 тура Премьер-лиги

Поединок двух претендентов на бронзовые медали чемпионата Украины завершился победой луганской "Зари".

Все голы были забиты во втором тайме после удаления полузащитника "Ворсклы" Сапая. Голами отметились Гордиенко, Юри и Громов. Особенно красивым получился мяч бразильца, который забил ударом через себя ножницами.

"Заря" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Гордиенко (70), Юри (76), Громов (88)

После этого поражения Ворскла" осталась на третьем месте, но теперь всего на одно очко опережает "Зарю". Обе команды гарантировали себе место в первой шестерке второго этапа чемпионата Украины.

Добавим, что уже состоялась жеребьевка календаря второго этапа чемпионата Украины по футболу. Пока он носит предварительный характер. Окончательное раписание второго этапа определится после 22 тура.

Также в первой шестерке выступят "Шахтер", "Динамо" и "Верес". Последнюю путевку между собой разыграют "Олимпик" и "Мариуполем".

Напомним, что сегодня состоялась одна громкая сенсация – ранее киевское "Динамо" с двумя удалениями проиграло "Вересу" (3:1). Ровненский клуб обеспечил себе место в первой шестерке.