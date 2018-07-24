  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
23 Июля 2018, 22:30  Версия для печати  Отправить другу
×
Как "Черноморец" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины. Видео голов https://www.segodnya.ua/img/article/11569/33_main.1532374210.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11569/33_tn.1532374210.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча 1-го тура чемпионата Украины в Одессе

Как "Черноморец" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины. Видео голов

Голы и лучшие моменты матча 1-го тура чемпионата Украины в Одессе

В понедельник, 23 июля, в Одессе "Черноморец" обыграл "Олимпик" в рамках первого тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. На голы Дмитрия Рыжука и Никиты Татаркова гости сумели ответить лишь результативным ударом Максима Дегтярева. А вот Виталий Балашов не сумел реализовать пенальти и вместе с тем принести своей команде ничью.

"Черноморец" – "Олимпик" – 2:1
Голы: Рыжук (9), Татарков (65), Дегтярев (70)

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Ярмоленко, Трубочкин, Леонов (Карноза, 78), Савченко, Черний, Смирнов, Татарков (Семенив, 89), Диденко.

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Немчанинов, Мелинишин, Зубейко, Кольцов, Сондей (Беленький, 67), Ксенз (Пасич, 74), Гришко, Балашов, Загорулько (Дегтярев, 56).

Предупреждения: Вакуленко (18), Смирнов (22), Леонов (54), Мелинишин (67), Ярмоленко (83).

Неделю назад клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды

Еще два матча 1 тура чемпионата Украины состоятся в среду, 25 июля. Участники матча за Суперкубок Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграют с "Ворсклой" и "Десной" соответственно.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"