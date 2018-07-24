Как "Черноморец" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины. Видео голов

Голы и лучшие моменты матча 1-го тура чемпионата Украины в Одессе

В понедельник, 23 июля, в Одессе "Черноморец" обыграл "Олимпик" в рамках первого тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. На голы Дмитрия Рыжука и Никиты Татаркова гости сумели ответить лишь результативным ударом Максима Дегтярева. А вот Виталий Балашов не сумел реализовать пенальти и вместе с тем принести своей команде ничью.

"Черноморец" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Рыжук (9), Татарков (65), Дегтярев (70)

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Ярмоленко, Трубочкин, Леонов (Карноза, 78), Савченко, Черний, Смирнов, Татарков (Семенив, 89), Диденко.

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Немчанинов, Мелинишин, Зубейко, Кольцов, Сондей (Беленький, 67), Ксенз (Пасич, 74), Гришко, Балашов, Загорулько (Дегтярев, 56).

Предупреждения: Вакуленко (18), Смирнов (22), Леонов (54), Мелинишин (67), Ярмоленко (83).

Неделю назад клубы украинской Премьер-лиги путем голосования определяли команду, которая заменит снявшуюся "Полтаву" и станет 12-й в элитном дивизионе страны. Среди претендентов были только "Черноморец" и "Зирка". В итоге выбор команд пал на одесский клуб: "Черноморец" возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, что "Черноморец" смог вернуться в Премьер-лигу после того, как "Полтава" объявила о роспуске команды.

Еще два матча 1 тура чемпионата Украины состоятся в среду, 25 июля. Участники матча за Суперкубок Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграют с "Ворсклой" и "Десной" соответственно.